Netflix cambia strategia, KPop Demon Hunters 2 uscirà al cinema: rivelata la strategia per il film

Pubblicazione: 01 ottobre alle 10:56

Netflix sta riscrivendo le proprie regole. Il colosso dello streaming, storicamente restio a concedere ampi spazi alle sale cinematografiche, ha annunciato che KPop Demon Hunters 2 arriverà nei cinema nel 2029. L'annuncio è arrivato direttamente dal co-CEO Ted Sarandos durante l'evento Bloomberg Screentime di mercoledì sera, confermando una svolta strategica che molti nel settore aspettavano da tempo.





KPop Demon Hunters, fonte: Netflix

, titolo animato prodotto da Sony e distribuito direttamente in streaming, ha frantumato ogni aspettativa., l'opera ha dimostrato un appeal trasversale raramente visto nel catalogo Netflix. Ma è stato un esperimento successivo a rivelare il vero potenziale cinematografico del franchise: due mesi dopo il debutto streaming,Quei numeri hanno fatto rumore. Abbastanza da convincere Sarandos e il suo team che. "Quando arriverà il sequel di KPop Demon Hunters, potete aspettarvi un'uscita teatrale molto ampia", ha dichiarato il co-CEO, inserendo il film in una nuova categoria strategicafamily(previsto per il 12 febbraio 2027) e(5 novembre 2027).

La strategia di Netflix per il cinema si sta articolando su uno spettro preciso. Da un lato ci sono i film d'autore come La Bola Negra, vincitore del premio per la miglior regia a Cannes, che riceverà un'uscita limitata con finestra teatrale di 46 giorni a partire dal 16 ottobre. Dall'altro, i blockbuster come Narnia e, appunto, KPop Demon Hunters 2, destinati a finestre ampie e release globali coordinate.



