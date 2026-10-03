The One About Matthew Perry, gli attori di Friends ci saranno? La risposta non è così scontata

Pubblicazione: 03 ottobre alle 15:51

The One About Matthew Perry riporta al centro dell’attenzione la vita di uno degli attori più amati di Friends. La nuova docuserie Netflix non vuole però limitarsi a ricordare Chandler Bing, il personaggio che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

Il progetto promette infatti di mostrare anche l’uomo dietro quel successo, raccontando gli aspetti più privati della sua esistenza. Tra ricordi, immagini inedite e testimonianze, la serie ripercorrerà anche gli anni più difficili vissuti da Perry.

Ma c’è una domanda che riguarda direttamente i fan della sitcom. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer compariranno nella docuserie? Al momento, Netflix non ha confermato la loro partecipazione.

Perry è rimasto indissolubilmente legato a Chandler Bing, che ha interpretato per tutte le 10 stagioni di Friends, partecipando a 236 episodi della sitcom., ma allargherà lo sguardo alla sua vita lontano dal set. Il racconto affronterà infatti anche il rapporto dell'attore con la dipendenza, i tentativi di recupero e l'impegno che negli ultimi anni aveva scelto di dedicare proprio alla sensibilizzazione su questo tema. Perry è morto a Los Angeles il 28 ottobre 2023, all’età di 54 anni.

A costruire il ritratto saranno soprattutto le persone che hanno conosciuto Perry prima e dopo la fama. Oltre alla sorella Mia, interverranno Roger Castillo e David Pressman, suoi amici da oltre quarant’anni, mentre Warren Littlefield, all’epoca presidente di NBC Entertainment, racconterà il percorso che portò Friends alla realizzazione. Ci sarà spazio anche per Jeff Strauss, sceneggiatore e produttore della prima stagione, che entrerà nel processo creativo attraverso cui venne definito Chandler Bing. Il risultato sarà quindi un racconto che unirà la dimensione familiare, quella professionale e i ricordi di chi ha condiviso con Perry momenti lontani dai riflettori.

Per quanto riguarda gli altri protagonisti di Friends, è importante fare una distinzione: The One About Matthew Perry non è una reunion della sitcom e non prevede un cast nel senso tradizionale, trattandosi di una docuserie basata su testimonianze e materiali d’archivio. Al momento non risulta annunciata la partecipazione di Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc o David Schwimmer. Questo significa che i fan non dovrebbero aspettarsi, almeno sulla base delle informazioni ufficiali disponibili, una nuova scena con il gruppo di amici al completo. La curiosità sulla loro eventuale presenza resta però uno degli aspetti più interessanti in vista dell’uscita.