Matthew Perry, Netflix annuncia il documentario: un tributo a 40 anni di carriera

Pubblicazione: 02 settembre alle 16:08

Netflix ha annunciato il titolo ufficiale del documentario dedicato a Matthew Perry, l'attore che ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo interpretando Chandler Bing nella leggendaria sitcom Friends. Il progetto si intitolerà The One About Matthew Perry, un chiaro omaggio alla formula narrativa che ha reso celebre la serie cult degli anni Novanta, dove ogni episodio iniziava con The One Where o The One With.





diretto con l'eredità televisiva più importante dell'attore, quella che lo ha trasformato in un'icona globale della comicità e della vulnerabilità umana raccontata con intelligenza., quel "The One About", postumo ma necessario, della storia che abbiamo amato per dieci stagioni.all'età di, nella sua abitazione in California. La notizia aveva scosso profondamente fan e colleghi, generando un'ondata di cordoglio che aveva attraversato i social media e i confini geografici. L'attore non era solo Chandler Bing:complesse, dalle dipendenze ai problemi di salute, raccontate con coraggio nella sua autobiografia.

Il documentario Netflix promette di abbracciare l'intera carriera quarantennale di Perry, iniziata nel 1979 con una piccola parte nella serie televisiva 240-Robert. Sebbene Chandler Bing rimanga il ruolo definitivo, quello che ha plasmato la sua identità pubblica, Perry ha dimostrato versatilità e talento in numerosi altri progetti. Chi ricorda il suo Matthew Perry in The West Wing, dove interpretava Joe Quincy, l'avvocato repubblicano nella quinta stagione della serie politica di Aaron Sorkin, sa che l'attore possedeva una gamma espressiva che andava ben oltre la commedia pura.





e tributi a figure iconiche della cultura pop. The Crown ha ridefinito il genere dei drama storici dedicati a personalità reali, mentre progetti come il documentario su altri artisti scomparsi hanno dimostrato l'appetito del pubblico per narrazioni che celebrano vite straordinarie, specialmente quando queste vite si sonoquotidiana.. Il suo impegno nella lotta contro le dipendenze, testimoniato dalla creazione di strutture di supporto per persone in difficoltà, rivela un uomo che ha trasformato il dolore personale in azione concreta. La sua apertura nel discutere pubblicamente le proprie fragilità ha contribuito a normalizzare conversazioni spesso avvolte da stigma e silenzio.

Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale per The One About Matthew Perry, ma l'anticipazione cresce tra i fan che vedono in questo progetto non solo un tributo, ma una celebrazione necessaria di un talento che ha illuminato gli schermi con umanità autentica. Il documentario promette di integrare interviste, materiali d'archivio e testimonianze di colleghi e persone care, componendo un ritratto completo di un artista che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della televisione e parlando anche delle conseguenze della sua morte, come l'arresto e relativo processo di colui che gli ha fornito la ketamina che l'ha ucciso.





In un'epoca dominata dallo streaming infinito e dalle serie che si susseguono senza sosta, Friends continua a vivere. Le nuove generazioni scoprono Chandler, Monica, Rachel, Ross, Joey e Phoebe attraverso piattaforme on-demand, dimostrando che certe storie, certi personaggi, trascendono il tempo della loro messa in onda originale.e dolcezza inaspettata che continuano a far ridere e commuovere.