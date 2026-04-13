Nicole Kidman è diabolica nella nuova serie Prime Video: tutto quello che devi sapere su Scarpetta

Pubblicazione: 13 aprile alle 09:30

Scarpetta debutta su Prime Video l'11 marzo 2026 con tutti gli 8 episodi della prima stagione disponibili in un colpo solo, pronti per il binge-watching più atteso dell'anno. La seconda stagione è già stata commissionata e le riprese stanno per iniziare, segno inequivocabile della fiducia che Amazon ripone in questo progetto.



La serie porta sullo schermo il medico legale che ha letteralmente inventato il genere crime come lo conosciamo oggi. Kay Scarpetta, protagonista di una saga di 29 romanzi che hanno venduto oltre cento milioni di copie nel mondo, è molto più di un personaggio letterario: è un'icona culturale, una figura che ha ridefinito l'immaginario collettivo intorno alla figura del medico legale, anticipando di anni fenomeni come CSI e tutta la letteratura scientifica applicata al crimine.



A dare corpo e anima a Kay Scarpetta è Nicole Kidman, scelta che appare tanto azzardata quanto perfetta. L'attrice australiana porta con sé non solo il peso di una carriera stellare, ma anche un'esperienza personale che le permette di comprendere il personaggio in profondità. Al suo fianco, nei panni della sorella Dorothy Farinelli, Jamie Lee Curtis costruisce un contrappunto irresistibile: eccentrica, caotica, vitale in modo quasi fastidioso.

Nicole Kidman in Scarpetta, fonte: Prime Video





La trama si snoda su due linee temporali parallele: il 1998 e il 2025. Nel 1998 Kay Scarpetta è medico legale capo del Commonwealth della Virginia e si trova ad affrontare il caso più importante della sua carriera, l'omicidio di cinque donne tra cui Lori Petersen. Nel 2025 torna nella sua città natale a ricoprire lo stesso ruolo dopo quasi trent'anni di assenza, trovandosi immediatamente a dover fronteggiare due omicidi che ricalcano in modo inquietante il caso del serial killer la cui cattura, non priva di errori, intrighi e segreti, aveva dato il via alla sua fama.



Ma è il 1978 a contenere la chiave di tutto. Kay e Dorothy erano bambine quando il loro padre venne assassinato durante una rapina nella gastronomia di famiglia a Miami. Da quel momento le due sorelle hanno intrapreso percorsi diametralmente opposti come modalità di elaborazione del lutto. Kay è diventata medico legale, ossessionata dal bisogno di comprendere le cause della morte, di dare un nome a ciò che sembra non avere spiegazione. Dorothy ha scelto il caos, il movimento perpetuo, la vita vissuta a tutta velocità come se la morte fosse già lì ad aspettarla dietro l'angolo.