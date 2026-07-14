Nightmare, è ufficiale: in arrivo il nuovo film della saga horror, cosa sappiamo

Pubblicazione: 14 luglio alle 11:29

Era solo questione di tempo. Dopo aver visto risorgere in tutte le salse Michael Myers, Ghostface e i serial killer di Non aprite quella porta, era impensabile che Hollywood lasciasse riposare in pace l'icona più originale dell'horror anni Ottanta.

La notizia adesso è ufficiale:ha comprato i diritti della sceneggiatura originale del 1984 dalla Craven Estate. Significa che unè ufficialmente in cantiere.

La mossa è interessante soprattutto per come viene gestita. Il progetto nasce infatti all'interno di Paramount Primal, una nuova etichetta dello studio nata apposta per produrre horror, e vede tra i produttori Iya Labunka e Jonathan Craven, rispettivamente la vedova e il figlio del mitico Wes Craven. Lavoreranno insieme ai produttori J.D. Lifshitz e Raphael Margules.

Una nuova chance dopo il flop del 2010

L'idea di riportare al cinema l'uomo con il maglione a strisce e il guanto artigliato mette sempre un po' di ansia ai fan della prima ora. Finora la saga ha collezionato sette sequel, un crossover storico con Jason Voorhees e un tentativo di reboot nel 2010.

Robert Englund in una scena di Nightmare (New Line Cinema)

Quest'ultimo, prodotto da Michael Bay, era tutt'altro che indimenticabile: nonostante l'impegno di Jackie Earle Haley nel ruolo del cattivo, al film mancava completamente quella vena surreale, ironica e un po' grottesca che Robert Englund era riuscito a dare al personaggio.

Oggi il cinema horror vive una stagione d'oro e viene finalmente trattato con rispetto anche dalla critica. La speranza della famiglia Craven è proprio quella di presentare Freddy Krueger a una generazione di spettatori completamente nuova, mantenendo però intatta l'atmosfera di quei film.

Al momento è ancora troppo presto per parlare di dettagli concreti. Non ci sono nomi per la regia, non c'è una data di uscita e, soprattutto, nessuno sa chi erediterà il ruolo di Freddy. Sostituire Robert Englund rimane una mezza missione impossibile: la sua fisicità e le sue battute taglienti sono entrate nella storia del cinema.

Vedremo se questo nuovo film riuscirà a far paura senza affidarsi troppo agli effetti speciali digitali. Il primo Nightmare funzionava perché i trucchi d'effetto, le stanze che giravano e il sangue sulle pareti avevano una consistenza reale, artigianale, che rendeva gli incubi spaventosi sul serio. Si spera che questa nuova etichetta sappia trattare una pietra miliare del genere con la cura che merita.