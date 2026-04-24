Non hai mai visto i nuovi film di Spider-Man? Questa è l'occasione giusta, stasera in tv il capitolo migliore

Pubblicazione: 24 aprile alle 08:32

Quando Peter Parker decide di appendere la tuta al chiodo per godersi una vacanza scolastica in Europa, non immagina che il destino abbia altri piani per lui. Spider-Man: Far from Home, in onda stasera 24 aprile 2026 alle 21:28 su Italia 1, rappresenta il ventitreesimo capitolo del Marvel Cinematic Universe e il seguito diretto di Spider-Man: Homecoming del 2017. Ma soprattutto, segna un punto di svolta cruciale per l'intera saga Marvel.



Diretto da Jon Watts, il film ci catapulta in un momento delicato per il giovane eroe interpretato da Tom Holland dove Peter vuole essere solo un ragazzo normale, almeno per qualche settimana. La gita scolastica che lo porta attraverso le più belle città europee sembra l'occasione perfetta per confessare i suoi sentimenti a MJ, interpretata da Zendaya, e per staccare la spina dalle responsabilità di essere Spider-Man.



Ma quando Nick Fury si presenta, interpretato da Samuel L. Jackson, la quiete di Peter si infrange come vetro. Un nuovo pericolo minaccia il mondo: creature elementali stanno seminando distruzione nel vecchio continente, manifestazioni di forze primordiali capaci di scatenare il caos. Acqua, fuoco, terra e aria si materializzano in forme mostruose che mettono a repentaglio migliaia di vite.

Ed è qui che entra in scena Quentin Beck, meglio conosciuto come Mysterio, un personaggio che Jake Gyllenhaal costruisce con straordinaria ambiguità. Presentato come un eroe proveniente da una dimensione parallela, Beck si propone come alleato di Spider-Man nella battaglia contro gli Elementali. Il suo fascino, la sua esperienza e i suoi poteri illusionistici lo rendono una figura paterna per Peter, ancora scosso dalla perdita di Tony Stark.



Il cast di Spider-Man: Far from Home è un ensemble perfettamente calibrato. Accanto a Holland troviamo Marisa Tomei nei panni di zia May, Jon Favreau come Happy Hogan, Jacob Batalon nel ruolo dell'inseparabile Ned Leeds. Non mancano i compagni di classe, da Tony Revolori come Flash Thompson ad Angourie Rice che interpreta Betty Brant, tutti elementi che conferiscono al film quella leggerezza adolescenziale che bilancia perfettamente l'azione supereroistica.

La durata di 129 minuti scorre via senza pesantezze, mentre la colonna sonora di Michael Giacchino accompagna perfettamente ogni scena, dal romanticismo delle notti europee all'epicità degli scontri. La musica diventa parte integrante della narrazione, sottolineando le emozioni senza mai prevaricare. La visione stasera su Italia 1 rappresenta quindi l'occasione perfetta per rivivere o scoprire uno dei film più riusciti della Fase 3 del MCU, preparandosi in questo modo al prossimo ed attesissimo capitolo dell'Uomo Ragno: Spider-Man: Brand New Day.