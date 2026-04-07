One Piece avrà una stagione 3? Netflix sorprende i fan con un titolo speciale (e quando potremo vederla)

Pubblicazione: 07 aprile alle 18:56

Grandi novità per i fan di One Piece: Netflix ha finalmente svelato il titolo ufficiale della terza stagione e il periodo di uscita, confermando che la serie continuerà il suo viaggio con un arco narrativo tra i più amati di sempre. Dopo il successo globale della prima stagione e il debutto della seconda nel marzo 2026, l’adattamento live action del celebre manga di Eiichiro Oda si prepara a entrare nel vivo della storia. L’annuncio ha subito acceso l’entusiasmo del pubblico, anche perché riguarda una delle saghe più iconiche dell’intera opera.

La terza stagione si intitolerà “One Piece: The Battle of Alabasta” e arriverà nel corso del. Il titolo non è casuale: richiama direttamente uno degli archi narrativi più importanti e apprezzati dai fan, segnandonella struttura della serie. I nuovi episodi porterannonel regno desertico di, patria della, dove una ribellione minaccia di distruggere l’equilibrio del Paese.

Segnaliamo che al centro della trama ci sarà un conflitto sempre più complesso, alimentato nell’ombra da Sir Crocodile, uno dei membri della Flotta dei Sette e figura chiave tra gli antagonisti. Insieme alla sua organizzazione segreta, Baroque Works, Crocodile punta a conquistare il regno sfruttando il caos interno. I protagonisti si troveranno così coinvolti in una vera e propria guerra civile, costretti a prendere decisioni difficili per salvare Alabasta prima che crolli definitivamente. La stagione promette quindi un racconto più maturo, con toni epici ed emotivi, dove le relazioni tra i personaggi saranno messe alla prova.

Gli showrunner Joe Tracz e Ian Stokes hanno sottolineato l’importanza di questa saga, definendola una delle più amate dell’intera storia di One Piece. Hanno spiegato che la nuova stagione costruirà sulle basi già poste, offrendo una narrazione più intensa e spettacolare, con nuove ambientazioni, nemici più pericolosi e una posta in gioco mai così alta.

Il successo della serie continua a crescere: dal debutto nelha totalizzato quasisu, confermandosi uno dei prodotti più seguiti della piattaforma. La, uscita il, ha raggiunto rapidamente il primo posto nella, anche se con numeri leggermente inferiori rispetto all’esordio. L’annuncio della terza stagione potrebbe quindi rilanciare ulteriormente l’interesse del pubblico.

Oltre alla stagione 3, Netflix ha annunciato anche un progetto speciale: un episodio animato in stile LEGO, diviso in due parti e previsto per il 29 settembre 2026. Questo speciale racconterà in chiave ironica e creativa gli eventi delle prime due stagioni, ampliando l’universo della serie e offrendo un contenuto accessibile anche a un pubblico più giovane. Parallelamente, è stato mostrato anche un primo sguardo a “The One Piece”, una nuova versione anime sviluppata da WIT Studio.

One Piece, fonte: Netflix

Con “The Battle of Alabasta”, la serie entra quindi in una fase decisiva del suo percorso narrativo, portando sullo schermo una delle storie più iconiche del manga originale. Per gli appassionati, questo rappresenta anche un esempio interessante di adattamento: come un’opera nata su carta riesca a evolversi tra live action, animazione e nuovi linguaggi, mantenendo però intatti i suoi temi principali, come amicizia, giustizia e lotta contro le ingiustizie.