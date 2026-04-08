The One Piece, Netflix mostra nuove immagini shock dell'anime remake (ed è stupendo)

Pubblicazione: 08 aprile alle 14:25

Il remake di One Piece è finalmente realtà… ma non come molti fan se lo aspettavano. Dopo anni di attesa dall’annuncio del 2023, Netflix ha mostrato un primo sguardo al progetto intitolato The One Piece, e le reazioni sono state immediate: entusiasmo, sorpresa e anche un po’ di spaesamento. Le immagini diffuse non sono scene animate complete, ma materiali di lavorazione come design dei personaggi e tavole preparatorie. Eppure, basta questo per capire che qualcosa è cambiato radicalmente.

Il progetto nasce dalla collaborazione tracon l’obiettivo di offrire una nuova versione dell’inizio della storia creata da. Il remake si concentrerà sulla celebre saga, cioè, rendendo la narrazione più accessibile ai nuovi spettatori e più scorrevole rispetto alla serie originale.

Il cambiamento più evidente riguarda lo stile visivo. Se l’anime classico è noto per i suoi colori accesi e linee marcate, questa nuova versione adotta un approccio completamente diverso: tonalità più morbide, palette pastello e un effetto che richiama il disegno a matita e il cel shading. Il risultato è un’estetica più cinematografica e moderna, pensata per incontrare i gusti del pubblico attuale. È proprio questo aspetto che ha sorpreso molti fan, perché il mondo di One Piece appare visivamente diverso da come lo ricordavano.

Dal punto di vista narrativo, il remake punta a risolvere alcuni limiti storici dell’anime originale. La lunga serializzazione settimanale ha infatti portato nel tempo a problemi di ritmo, con episodi filler e animazioni non sempre all’altezza. Il nuovo progetto vuole eliminare questi difetti, offrendo una versione più compatta, fedele e qualitativamente elevata della storia iniziale. In altre parole, sarà possibile rivivere le prime avventure di Luffy e compagni senza interruzioni e con una qualità visiva costante.

Un altro elemento importante è che. L’anime storico continua a esistere e si è recentemente adattato a un formato stagionale. Il remake si propone quindi come un’alternativa, pensata soprattutto per chi vuole

Nonostante l’entusiasmo, restano alcune incognite. Non è stata ancora annunciata una data di uscita e il materiale mostrato finora è limitato al “dietro le quinte”. Questo ha generato anche un po’ di frustrazione tra i fan, che si aspettavano un teaser vero e proprio. Tuttavia, il messaggio finale mostrato da Netflix – “Get ready to set sail” – lascia intendere che novità più concrete potrebbero arrivare presto.

New look at the One Piece anime remake



Produced by WIT Studio pic.twitter.com/CsfH2bEEdD — ScreenTime (@screentime) April 7, 2026

Questa operazione conferma quindi che realizzare un remake non si tratta solo di rifare un’opera, ma di reinterpretarla per un nuovo pubblico, con nuove tecnologie e nuovi linguaggi visivi. Il risultato può sorprendere, dividere e far discutere, ma è proprio questo che rende vivo e attuale un prodotto culturale come One Piece.