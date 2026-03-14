One Piece: Oda svela le 3 scene migliori della stagione 2 (e una non esiste nel manga)

Pubblicazione: 14 marzo alle 17:41

La seconda stagione della serie live-action di One Piece ha debuttato da pochi giorni, ma sta già facendo molto parlare di sé tra fan e critici. L’adattamento prodotto da Netflix continua a ottenere ottimi risultati di pubblico e classifiche molto alte sulla piattaforma, confermando l’interesse globale per l’universo creato da Eiichiro Oda. Nel frattempo, la stagione viene analizzata in dettaglio dai fan, soprattutto per le differenze rispetto al manga originale. E curiosamente, alcune di queste modifiche hanno ricevuto l’approvazione dello stesso autore, che in una recente intervista ha indicato le tre scene che, secondo lui, la serie live-action ha realizzato meglio rispetto al manga.

Le rivelazioni sono arrivate durante il primo episodio del podcast ufficiale dedicato alladella serie, dove l’autore ha dialogato con, l’attore che interpretanella versione. Proprioha chiesto aquali fossero i momenti più riusciti della nuova stagione. La risposta del mangaka ha sorpreso molti spettatori perché la scena che consideranon proviene affatto dal materiale originale del

Il primo momento citato da Oda è infatti una sequenza completamente nuova creata per la serie televisiva. Nella scena, Luffy canta la celebre canzone piratesca “Binks’ Brew” per la gigantesca balena Laboon. Questo episodio, presente nella seconda puntata della stagione, non esiste nella storia originale disegnata dall’autore. Oda ha però spiegato di aver trovato il cambiamento particolarmente memorabile, sottolineando come la scelta di aggiungere questa scena abbia funzionato molto bene nella versione live-action.

One Piece, fonte: Netflix

Il secondo momento preferito dall’autore riguarda uno dei passaggi più emozionanti della stagione, cioè il finale dell’arco narrativo ambientato a Drum Island. In particolare, Oda ha citato la scena in cui Tony Tony Chopper assiste finalmente alla comparsa dei ciliegi in fiore che il dottor Hiruluk aveva sempre sognato. L’immagine del giovane medico renna in lacrime rappresenta uno dei momenti più toccanti della storia e nella versione live-action è stata adattata con un tono molto più drammatico e malinconico rispetto ad altre interpretazioni precedenti.

Inoltre, sono abbastanza sicuro che l'ultima scena con Chopper sia venuta piuttosto bene. E Charithra interpreta un ruolo di primo piano e offre un'ottima performance. Vale la pena sottolinearlo. - Eichiro Oda

Il terzo elemento evidenziato dal creatore riguarda invece. Oda ha elogiato l’interpretazione dinel ruolo della principessa. L’autore ha ricordato che l’attrice era stata scelta personalmente fin dalle prime fasi della produzione della serie e ha sottolineato come la sua presenza sia statanella. Le sue parole hanno anche contribuito a rispondere alle critiche iniziali ricevute al momento dell’annuncio del casting.

La nuova stagione della serie continua quindi a esplorare molte delle ambientazioni più strane e fantasiose dell’universo narrativo di Oda. Uno degli aspetti che ha sorpreso molti spettatori è il fatto che l’adattamento live-action non abbia cercato di “semplificare” o rendere più realistici gli elementi bizzarri tipici del manga e dell’anime. Al contrario, la produzione ha scelto di abbracciare pienamente l’estetica surreale della storia, portando sullo schermo giganti, dinosauri, creature gigantesche e personaggi dalle caratteristiche visive estremamente eccentriche.

Tra gli esempi più curiosi introdotti nella stagione 2 c’è anche un personaggio secondario che compare brevemente ma che ha attirato molta attenzione tra i fan: King Taco, sovrano del cosiddetto “Kingdom of the Dead”. Il personaggio appare durante una scena legata al consiglio dei leader mondiali chiamato Reverie, in un flashback che coinvolge Nefertari Vivi e suo padre, il re Nefertari Cobra. In questa riunione si incontrano diversi sovrani provenienti da varie nazioni del mondo di One Piece.

One Piece, fonte: Netflix

King Taco è facilmente riconoscibile per il suo design molto particolare: un grande sombrero decorato con un cactus, un folto baffo e un poncho tradizionale. Nel manga e nell’anime il personaggio appare solo brevemente, ma il suo aspetto lo rende immediatamente memorabile. La scena nella serie live-action aggiunge anche un piccolo momento comico: il re Wapol pulisce le mani sporche sul poncho di Taco durante la riunione. Il personaggio reagisce con uno sguardo di disprezzo e poi sistema con calma il tessuto, lasciando che siano le espressioni facciali a creare la gag.

Questo tipo di dettagli dimostra uno degli elementi più caratteristici dello stile creativo di Eiichiro Oda. L’autore è famoso per la sua capacità di inventare personaggi dal design immediatamente riconoscibile, spesso basato su silhouette molto marcate. Anche figure che appaiono solo per pochi secondi riescono quindi a lasciare un’impressione duratura negli spettatori.

Il successo della stagione 2 della serie live-action dimostra che l’adattamento ha superato una sfida considerata difficilissima: trasformare uno dei manga più eccentrici e fantasiosi di sempre in una produzione televisiva realistica senza perdere lo spirito originale dell’opera. Proprio il fatto che alcune scene modificate o completamente nuove siano state approvate da Oda stesso rafforza la fiducia dei fan nella direzione presa dalla serie.