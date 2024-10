Only Murders in the Building 4: Meryl Streep era felice per la presenza di scene romantiche con Martin Short

Pubblicazione: 28 ottobre alle 14:02

John Hoffman, co-creatore e showrunner della serie, ha spiegato perché Meryl Streep lo ha ringraziato per la presenza di alcune scene romantiche di cui è protagonista insieme a Martin Short in Only Murders in the Building.

Mi ricordo che una notte stavamo girando sul traghetto per il quinto episodio della terza stagione. Abbiamo girato fino a circa le due di notte in una fantastica Manhattan.

Il produttore, intervistato da Decider, ha spiegato quanto accaduto durante le riprese di una scena con al centro Loretta nella stagione 3:

Hoffman ha quindi proseguito sottolineando:

Mi sono sentito, ovviamente, la persona più fortunata al mondo per averla da qualche parte vicina a un set in cui ero presente anche io. Quindi mi è sembrata una delle cose più gratificanti in assoluto e ho pensato: 'Spero che il mondo si innamori di questa coppia, esattamente come noi'. Ed è tutto dovuto alla magia che creano insieme.

L'attrice premio Oscar interpreta nella serie Loretta e la sua storia con Oliver (Martin Short) nella quarta stagione sembra avviata verso un lieto fine.

Il co-creatore della serie ha poi aggiunto:

Ho visto lei e Marty lavorare insieme nella stagione 3 ed era semplicemente incredibile. Stavamo ridendo fino alle lacrime e si divertivano sullo schermo, fuori dallo schermo, in ogni modo.

Only Murders in the Building è disponibile su Disney plus.