L’Academy ha annunciato oggi i produttori che si occuperanno della 93esima edizione degli Oscar: si tratta di Jesse Collins, Stacey Sher e Steven Soderbergh. Insieme, produrranno la cerimonia e la relativa trasmissione televisiva che andrà in onda domenica 25 aprile sulla ABC negli Stati Uniti e su licenza in tutto il mondo. Per tutti e tre è la prima volta.

“I prossimi Oscar saranno l’occasione ideale per innovare e reinventare le possibilità a nostra disposizione per una premiazione,” hanno commentato congiuntamente il presidente David Rubin e la CEO Dawn Hudson. “È un trio da sogno, perfetto per i tempi in cui viviamo. L’Academy è entusiasta di lavorare con loro con lo scopo di portare sullo schermo un evento che rifletta l’amore globale per i film e come ci uniscono e ci intrattengono quando più ne abbiamo bisogno”.

I tre produttori hanno dichiarato: “Siamo emozionati e terrorizzati in eguale misura. A causa della situazione straordinaria che stiamo vivendo, abbiamo l’opportunità di concentrarci sui film e sulle persone che li realizzano in maniera inedita, e speriamo di creare uno spettacolo che sembri davvero proprio come i film che tutti amiamo”.

A giudicare dalle dichiarazioni, l’impressione è l’edizione di quest’anno alla fine non sarà totalmente in presenza come precedentemente vociferato. Probabilmente non verrà confermato nulla sulla partecipazione “fisica” del pubblico fino ai primi mesi del 2021, a seconda dell’evoluzione della pandemia, ma nel frattempo i produttori faranno del loro meglio per confezionare una cerimonia che sia in grado di funzionare in ogni caso. Dopo due anni senza conduttore, è possibile che l’edizione di quest’anno torni a una formazione più “tradizionale” in questo senso, anche se nulla è stato ancora deciso.

Vi ricordiamo che a causa della pandemia l’Academy ha modificato il regolamento in via eccezionale: prenderà in considerazione per le nomination i film usciti fino al 28 febbraio 2021, e anche quelli che hanno debuttato direttamente in streaming.

