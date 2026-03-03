Oscar 2026 al cinema con BadTaste: la notte dal vivo a Milano, con tanti ospiti e ingresso gratuito

Pubblicazione: 03 marzo alle 17:11

Il countdown è iniziato. Mancano pochi giorni alla 96ª edizione degli Academy Awards, l'appuntamento annuale che milioni di cinefili attendono spasmodicamentei, ma questa volta, per chi vive in Lombardia o ha voglia di fare un salto a Milano, c'è qualcosa di diverso: la possibilità di vivere la notte degli Oscar non sul divano di casa, ma su un maxischermo, circondati da altri appassionati e accompagnati dalle redazioni di ScreenWorld, Cinemaserietv e BadTaste.



L'appuntamento è fissato per il 15 marzo 2026 alle 22:00 al Notorious Cinemas all'interno del Merlata Bloom di Milano. L'evento, reso possibile grazie al supporto di Notorious Pictures, rappresenta il culmine di un progetto più ampio che ha già visto le tre redazioni protagoniste di una serie di proiezioni speciali dedicate ai film candidati all'Oscar. Nelle settimane precedenti alla cerimonia, infatti, ogni mercoledì sono stati proiettati in versione originale con sottotitoli alcuni dei lungometraggi più rappresentativi di questa stagione dei premi: da F1 a I Peccatori, passando per Bugonia, Una Battaglia Dopo L'Altra, fino ad Avatar: Fuoco e Cenere e Marty Supreme. Le proiezioni sono state introdotte dalle redazioni con talk e approfondimenti, mentre ogni martedì gli stessi film sono stati proposti anche in versione doppiata per un pubblico più ampio.



Ma la vera ciliegina sulla torta arriva proprio con la notte degli Oscar. L'evento è pensato per trasformare la visione della cerimonia in un'esperienza collettiva, quasi un party cinematografico dove commentare in tempo reale le vittorie, le sorprese e gli immancabili colpi di scena che caratterizzano ogni edizione dei premi più ambiti del cinema mondiale.





E la buona notizia è che partecipare non costerà nulla. L'ingresso è completamente gratuito, ma richiede la prenotazione obbligatoria attraverso il sito ufficiale di Notorious Cinemas. I posti disponibili sono limitati e, come prevedibile per un evento di questo tipo, stanno andando a ruba. Chi riuscirà a prenotare per tempo, a questo link, riceverà anche un'esclusiva gift bag ufficiale contenente gadget dedicati all'evento.



Non mancheranno gli ospiti speciali, sia in presenza che in collegamento, pronti ad arricchire la serata con interventi, curiosità e commenti a caldo. Il dress code è libero: niente smoking obbligatori o abiti da red carpet, l'invito è presentarsi nel modo più comodo possibile, mantenendo però intatto lo spirito di festa che contraddistingue questa notte magica.

Il Merlata Bloom di Milano diventerà per una notte il punto di riferimento per tutti gli appassionati della settima arte che vorranno vivere gli Oscar in un modo diverso, più caldo, più vero. La redazione vi aspetta impaziente nella notte tra il 15 e il 16 marzo. Una notte che potrà essere vissuta insieme, al cinema, con una gift bag in mano e la certezza di far parte di qualcosa di speciale.