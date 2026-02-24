Una battaglia dopo l'altra: Sean Penn, dopo la vittoria ai BAFTA, è il favorito per gli Oscar?

Pubblicazione: 24 febbraio alle 12:35

La scorsa domenica, si sono tenute le premiazioni dei BAFTA, l''equivalente britannico' dei premi Oscar. Nella categoria Miglior attore non protagonista, ha trionfato Sean Penn, per la sua interpretazione del Colonnello Lockjaw in Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson. Questa vittoria rende l'attore il favorito per la statuetta più ambita, che verrà assegnata il prossimo 14 marzo?

Sean Penn Chase infiniti in un'intensa scena di Una battaglia dopo l'altra - FONTE: Warner

Secondo un'analisi di ScreenRant, tutto è ancora in gioco. Nella cinquina dei candidati, l'attore se la deve vedere in particolare con Frankenstein ) e Sentimental Value ),Come di consueto, un'idea del probabile vincitore la si può avere guardando i principali premi che vengono assegnati prima degli Oscar. Quest'anno, per la prima volta dal 2016, ciascuno ha incoronato un diverso interprete: Skarsgård ha vinto il Golden Globe, Elordi il Critics' Choice Awards (CAA) e Penn appunto il BAFTA.

All'appello mancano quelli più importanti: gli Actor Awards (prima noti come SAG, Screen Actors Guild Awards) che verranno assegnati il prossimo 1° marzo. Negli anni in cui i Globes, CCA e BAFTA optano scelte differenti, gli Oscar tendono infatti ad allinearsi con gli Actor Awards, come già accaduto in quattro altre occasioni. Vedremo dunque se Penn potrà aggiungere una terza statuetta a quelle già conquistate per Mystic River nel 2003 e Milk nel 2008 o se invece lascerà spazio ai colleghi, entrambi alla prima nomination in assoluto.

Fonte / ScreenRant

Se l'interprete di Lockjaw non è (ancora) il favorito per gli Oscar, lo è invecee il suo regista Paul Thomas Anderson, che si sono aggiudicati, come miglior film e miglior regia, Globes, CCA e BAFTA. Il film, con protagonista Leonardo Di Caprio, è uscito nelle sale lo scorso settembre ed. Al momento, concorre per ben 13 statuette: appuntamento al 14 marzo per scoprire quante (e soprattutto quali) riuscirà a portarsi a casa.