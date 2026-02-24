SEGUICI
Questo giovane attore è passato dal successo su piccolo schermo al successo su grande schermo in meno di un anno

L'incredibile record di Owen Cooper da Adolescence a Cime tempestose.

di Luca Sottimano
Warner Bros.
Film
“Cime tempestose”

In Cime Tempestose, a interpretare il piccolo Heathcliff (Jacob Elordi) troviamo un attore al suo debutto al cinema, ma già noto a molti spettatori. Si tratta infatti di Owen Cooper, che l'anno scorso ha sorpreso tutti in Adolescence, che a sua volta segnava il suo debutto in assoluto sullo schermo, nei panni di un ragazzo accusato di omicidio. Per la miniserie Netflix l'attore sedicenne si è aggiudicato l'Emmy come Miglior attore protagonista, divenendo il più giovane vincitore della storia in questa categoria.

Un grande successo a cui ne è seguito un altro: Cime Tempestose, diretto da Emerald Fennell, in due settimane ha superato i 150 milioni di incasso globale, rimarcando quanto un classico rimanga intramontabile, se riletto con un'occhio alle nuove generazione. La chimica tra Margot Robbie e Jacob Elordi ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, così come la colonna sonora di Charlie XCX.

Owen Cooper interpreta il piccolo Heathcliff in Cime Tempestose - Fonte: Warner

Quello che tocca Cooper si trasforma dunque in oro. C'è dunque molto attesa per la sua prossima prova: il film storico Cry to Heaven, che il regista e sceneggiatore Tom Ford (Animali notturni) ha tratto dall'omonimo romanzo di Anne Rice e che presumibilmente vedremo nel corso del 2026. In questo caso, Cooper reciterà al fianco di un ricco cast che comprende Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Adele, Mark Strong, Colin Firth e Paul Bettany. Visto quanto già dimostrato con Adolescence e Cime Tempestose, siamo sicuri che saprà destreggiarsi benissimo accanto a nomi tanti importanti.

Cime tempestose, nuovo adattamento dell'omonimo romanzo di Charlotte Brontë, è uscito al cinema lo scorso settimana ed è al momento ancora nelle sale. Nel cast Margot Robbie, Jacob Elordi, Alison Oliver e Hong Chau. Al centro della storia, la fervente passione tra Catherine Earnshaw e Heathcliff nelle brughiere dello Yorkshire nell'Inghilterra del 1800.

Fonte / ScreenRant
