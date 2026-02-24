Questo giovane attore è passato dal successo su piccolo schermo al successo su grande schermo in meno di un anno

Pubblicazione: 24 febbraio alle 12:38

In Cime Tempestose, a interpretare il piccolo Heathcliff (Jacob Elordi) troviamo un attore al suo debutto al cinema, ma già noto a molti spettatori. Si tratta infatti di Owen Cooper, che l'anno scorso ha sorpreso tutti in Adolescence, che a sua volta segnava il suo debutto in assoluto sullo schermo, nei panni di un ragazzo accusato di omicidio. Per la miniserie Netflix l'attore sedicenne si è aggiudicato l'Emmy come Miglior attore protagonista, divenendo il più giovane vincitore della storia in questa categoria.

Owen Cooper interpreta il piccolo Heathcliff in Cime Tempestose - Fonte: Warner

Cime Tempestose, diretto da Emerald Fennell, in due settimane ha superato i 150 milioni di incasso globale, rimarcando quanto un classico rimanga intramontabile, se riletto con un'occhio alle nuove generazione. La chimica tra Margot Robbie e Jacob Elordi ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, così come la colonna sonora di Charlie XCX.

Quello che tocca Cooper si trasforma dunque in oro. C'è dunque molto attesa per la sua prossima prova: il film storico Cry to Heaven, che il regista e sceneggiatore Tom Ford (Animali notturni) ha tratto dall'omonimo romanzo di Anne Rice e che presumibilmente vedremo nel corso del 2026. In questo caso, Cooper reciterà al fianco di un ricco cast che comprende Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Adele, Mark Strong, Colin Firth e Paul Bettany. Visto quanto già dimostrato con Adolescence e Cime Tempestose, siamo sicuri che saprà destreggiarsi benissimo accanto a nomi tanti importanti.

, nuovo adattamento dell'omonimo romanzo di Charlotte Brontë, è uscito al cinema lo scorso settimana edNel cast Margot Robbie, Jacob Elordi, Alison Oliver e Hong Chau. Al centro della storia, la fervente passione tra Catherine Earnshaw e Heathcliff nelle brughiere dello Yorkshire nell'Inghilterra del 1800.