Outlander, Matthew B. Roberts saluta la Scozia: l’addio emozionante dello showrunner

Pubblicazione: 27 ottobre alle 12:05

Concluse le riprese dell'ottava e ultima stagione di Outlander, lo showrunner Matthew B. Roberts ha reso omaggio al grande protagonista indiscusso della serie: la Scozia.

"Dico addio alla Scozia, sperando che non sia per l'ultima volta, sembra di lasciare più di una semplice location", ha scritto su Instagram. "Quello che inizialmente percepivo come un luogo lontano dall'altra parte del mondo è diventato una casa nel senso più vero. Fin dal primo giorno, il popolo scozzese ha accolto un piccolo gruppo di Sassenach provenienti da Los Angeles a braccia aperte. Non ci hanno semplicemente permesso di girare qui — ci hanno accolti, ci hanno condiviso i loro splendidi paesaggi e la loro cultura, e ci hanno fatto sentire parte di loro".

Scorrendo la galleria Instagram di Roberts, è evidente l'amore verso la Scozia, ritratta attraverso numerose e suggestive immagini. "Lavorare su Outlander è stato il viaggio di una vita", ha continuato. "Sono arrivato come scrittore/produttore senza sapere pienamente cosa mi avrebbe riservato questa avventura. Ora, dopo otto stagioni, me ne vado come showrunner di una serie che mi ha cambiato sia a livello personale che professionale. La Scozia è diventata parte della mia vita in modi che non avrei mai immaginato, influenzando non solo le storie che abbiamo raccontato, ma anche la persona che sono diventato. Anche se questo capitolo si sta chiudendo, la Scozia resterà sempre con me. Le amicizie, i ricordi, le esperienze — dureranno per tutta la vita. Brindiamo a qualunque cosa arrivi dopo, ma ovunque io vada, una parte di me resterà sempre qui. Outlander e la Scozia saranno per sempre nel mio cuore".

Roberts ha iniziato a lavorare nella serie sin dal suo lancio nel 2014. Al momento sta sviluppando il prequel Blood of My Blood , che si concentrerà sulla storia d'amore dei genitori di Jamie, Ellen MacKenzie e Brian Fraser. Le riprese sono iniziate in aprile sempre in Scozia.

La seconda parte della settima stagione di Outlander tornerà su Starz il 22 novembre.