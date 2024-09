Outlander, Caitriona Balfe: "Non conosciamo i dettagli dell'episodio finale"

La stagione 8 di Outlander sarà l'ultima e Caitriona Balfe ha svelato che nemmeno i protagonisti sanno con certezza quello che accadrà nell'epilogo della storia.

L'interprete di Claire Fraser nello show tratto dai romanzi di Diana Gabaldon ha raccontato:

Il fatto che stia per finire è folle. Provo ogni emozione possibile alle volte e tutte in contemporanea. Abbiamo avuto il nostro centesimo episodio pochi giorni fa. Abbiamo avuto un grande momento per quello ed è stato fantastico.

Dire addio a Outlander dopo 11 anni sarà particolarmente emozionante:

Caitriona ha poi aggiunto che non ha ancora letto il finale:

L'ultimo script, non penso che nessuno di noi lo abbia letto per intero. Penso stiano ancora mantenendo il riserbo su alcune parti fino all'ultimo giorno di riprese. Lo trovo interessante, non posso dire spoiler perché non so cosa accade.