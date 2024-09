Outlander 8: le riprese dell'ultima stagione si sono concluse, ecco le foto dal set

Pubblicazione: 28 settembre alle 14:30

Un post su Instagram ha annunciato ufficialmente la fine delle riprese della stagione 8 di Outlander, l'ultima della serie tratta dai romanzi di Diana Gabaldon, con alcune foto scattate sul set.

Nella didascalia si dichiara che è impossibile esprimere a parole la gratitudine nei confronti di ogni membro del cast e della troupe per aver portato in vita la serie e in quelli dei fan che hanno sostenuto Outlander con "passione, creatività e determinazione".

Il post prosegue ribadendo:

Outlander è davvero più di una serie, è una famiglia, e anche se le riprese possono finire, c'è così tanto in più in questo percorso che è semplicemente al suo inizio.

Nelle foto usate nel post sono presenti, oltre ai protagonisti Sam Heughan e Caitriona Balfe che hanno avuto il ruolo di Jamie e Claire Fraser, anche Sophie Skelton (Brianna), Richard Rankin (Roger), David Berry (Lord John), John Bell (Young Ian), Charles Vandervaart (William), Izzy Meikle-Small (Rachel), Lauren Lyle (Marsali) e Cesar Domboy (Fergus), Diarmaid Murtagh (Buck), oltre ai produttori esecutivi Matthew B. Roberts and Maril Davis.

Sam Heughan ha pubblicato un post in cui ripercorre il percorso compiuto realizzando lo show, regalando qualche scatto realizzato durante le riprese della precedenti stagioni.

I fan della serie dovranno attendere ancora a lungo prima di vedere l'ultima stagione della serie, ma dal 22 novembre potranno vedere gli episodi della seconda metà della settima.