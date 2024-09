Sweetpea: Ella Purnell è una killer insospettabile nel nuovo trailer

Pubblicazione: 19 settembre alle 16:32

Stars e Sky hanno pubblicato il trailer finale di Sweetpea, nuova serie thriller con protagonista Ella Purnell.

Nel cast di Sweetpea oltre a Ella Purnell anche Leah Harvey, Nicole Lecky, Dino Kelly, Lucy Heath, Alexander Bellinfantie, Elliot Cable, Jessica Brindle, Jessye Romeo e Luke McGibney.

È un adattamento del libro omonimo scritto da CJ Skuse nel 2017, Kirstie Swain sarà la showrunner. Di seguito la prima sinossi di Sweetpea:

Rhiannon Lewis è annoiata della sua vita. La gente le passa accanto per strada senza nemmeno degnarla di uno sguardo. Viene costantemente ignorata per le promozioni al lavoro, il suo ragazzo non vuole impegnarsi e suo padre è davvero, davvero malato. Poi tutto cambia. Spinta al limite, Rhiannon perde il controllo. Ora è capace di tutto, ha accesso a un nuovo potere inebriante. Riuscirà a mantenere segreto il suo lato assassino?

La serie negli Stati Uniti debutterà il prossimo 10 ottobre, nel nostro paese dovrebbe andare in onda su Sky Atlantic.

Trovate tutte le novità nella nostra scheda.