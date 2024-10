Il padrino 3, Al Pacino accettò l'incarico perché era al verde: “Fu una decisione facile da prendere”

Redattrice per badtaste, illustratrice e concept artist.

Pubblicazione: 17 ottobre alle 13:10

Nella sua autobiografia, Sonny Boy, Al Pacino ha parlato della sua vita e della sua lunghissima carriera cinematografica, perciò sarebbe stato impossibile non citare anche Il padrino.

Ma l’attore non ha menzionato la trilogia di Francis Ford Coppola solo per bearsi dei ricordi di uno dei suoi più grandi successi, ma anche per parlare della verità dietro alla sua lavorazione. Pacino ha infatti ricordato anche il terzo episodio, Il padrino - Parte III, decisamente meno amato e fortunato dei capitoli precedenti, ammettendo di avere accettato il ruolo… solo perché era al verde:

La decisione di tornare nel secondo film è stata davvero dura, ho avuto continui ripensamenti a riguardo.

Il terzo capitolo della saga del Padrino uscì nelle sale 16 anni dopo il secondo episodio e a 18 anni di distanza dal primo.

