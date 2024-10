Pedro Almodóvar girerà il suo prossimo film nel 2025: cosa sappiamo su Bitter Christmas

Pubblicazione: 23 ottobre alle 09:36

Il nuovo film di Pedro Almodóvar, La stanza accanto, deve ancora uscire al cinema, ma il grande regista spagnolo sta già pensando al prossimo progetto. Qualche settimana fa ha infatti rivelato che prossimamente tornerà in Spagna a girare Bitter Christmas, e ora in un'intervista con il Times è entrato maggiormente nel dettaglio.

Bitter Times sarà una "tragicommedia sul genere, con momenti di commedia e momenti di tragedia". Le riprese partiranno all'inizio del 2025, e si tratterà di una produzione più contenuta rispetto a. "La mortalità non esiste durante il mio lavoro", ha spiegato al giornale. "Non esagero quando dico che il mio rapporto con il cinema è quasi vampirico, quello di un tossicodipendente. È davvero totalizzante".

Non sappiamo molto altro sul progetto, ma va evidenziato come Bitter Christmas sia anche il titolo di uno dei racconti inclusi nella raccolta pubblicata da Almodóvar di recente e intitolata L'ultimo sogno. La storia segue la ricerca di un pubblicitario di farmaci contro l'ansia, e culmina in una "tesi" elegiaca sulla cantante messicana Chavela Vargas, musa di Almodóvar. Ovviamente non possiamo sapere se il film sarà un adattamento del racconto, anche se è difficile pensare che il titolo sia una coincidenza.

Ricordiamo che, vincitore del Leone d'Oro, uscirà il 5 dicembre in Italia.