Perché questo thriller con Jason Statham su Prime Video ha un punteggio dell'80% ma nessuno lo conosce

Pubblicazione: 23 settembre alle 15:00

Jason Statham è l'action star per eccellenza degli anni 2020, un nome che evoca immediatamente adrenalina, sequenze mozzafiato e personaggi dall'attitudine tosta. Eppure, nella sua filmografia ricca di successi, c'è un titolo che ha scivolato via dall'attenzione del grande pubblico come sabbia tra le dita. Si tratta di The Bank Job - La rapina perfetta, un thriller del 2008, disponibile su Prime Video, che ha collezionato un impressionante 80% di gradimento su Rotten Tomatoes ma che, stranamente, rimane uno dei film più sottovalutati dell'attore britannico. Con un incasso mondiale di 64,8 milioni di dollari, The Bank Job non può certo definirsi un blockbuster secondo gli standard hollywoodiani. Eppure, questo risultato modesto al botteghino nasconde uno dei progetti più riusciti e raffinati dell'intera carriera di Statham. Un paradosso che merita di essere esplorato, soprattutto per chi cerca qualcosa di diverso dal solito action muscolare a cui l'attore ci ha abituato.





Il film racconta la storia di Terry Leather, un commerciante di auto londinese che arranca tra difficoltà finanziarie mentre cerca di mantenere la sua famiglia.. Quello che segue è un intricato piano criminale che coinvolge un team di rapinatori, comunicazioni via walkie-talkie e una serie di eventi che si intrecciano in modo sempre più complesso. Ma ciò che rende The Bank Job veramente speciale non è solo la trama avvincente. È il modo in cui Roger Donaldson, regista veterano capace di muoversi tra generi diversi, costruisce un thriller che privilegia la tensione psicologica e i dialoghi taglienti rispetto alle esplosioni e alle sequenze d'azione convenzionali. IPer chi conosce Statham principalmente attraverso franchise come The Transporter, The Expendables o Fast & Furious, The Bank Job potrebbe inizialmente sembrare fuori posto. Non ci sono inseguimenti automobilistici a velocità folle ogni dieci minuti, né combattimenti corpo a corpo coreografati in modo spettacolare.. Il film condivide DNA con altri progetti del genere presenti nella filmografia di Statham, come The Italian Job, Parker e Wrath of Man. Tutti questi film giocano con l'archetipo del colpo perfetto, con team di specialisti che devono coordinare le loro abilità per raggiungere un obiettivo apparentemente impossibile. Tuttavia,

Un elemento chiave della narrazione è l'uso dei walkie-talkie da parte della banda durante la rapina. Questo dettaglio, che potrebbe sembrare un semplice espediente narrativo, è in realtà radicato nella storia vera su cui il film si basa. La polizia riuscì effettivamente a intercettare le comunicazioni dei rapinatori mentre il colpo era in corso, un particolare che aggiunge uno strato di autenticità e suspense all'intera vicenda. Le scene in cui la banda comunica tramite questi dispositivi, inconsapevole di essere ascoltata, creano una tensione palpabile che pochi heist movie riescono a replicare. Parlando di storia vera, The Bank Job si ispira a un evento reale accaduto nel 1971, spesso chiamato la Rapina dei Walkie-Talkie. Tuttavia, come accade con molte trasposizioni cinematografiche di eventi reali, il film prende libertà creative sostanziali. In realtà, si sa molto poco sui dettagli effettivi della rapina, compresa l'identità precisa dei rapinatori e le loro motivazioni. Il film di Donaldson, scritto da Dick Clement e Ian La Frenais, presenta essenzialmente una teoria di ciò che potrebbe essere accaduto, riempiendo i vuoti della storia con una narrazione avvincente che mescola crimine, politica e scandali dell'alta società britannica.



