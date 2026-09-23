Perché questo thriller con Jason Statham su Prime Video ha un punteggio dell'80% ma nessuno lo conosce
Questo film con Jason Statham ha l'80% su Rotten Tomatoes ma è sottovalutato. Scopri perché questo thriller del 2008 basato su fatti reali merita attenzione.
Jason Statham è l'action star per eccellenza degli anni 2020, un nome che evoca immediatamente adrenalina, sequenze mozzafiato e personaggi dall'attitudine tosta. Eppure, nella sua filmografia ricca di successi, c'è un titolo che ha scivolato via dall'attenzione del grande pubblico come sabbia tra le dita. Si tratta di The Bank Job - La rapina perfetta, un thriller del 2008, disponibile su Prime Video, che ha collezionato un impressionante 80% di gradimento su Rotten Tomatoes ma che, stranamente, rimane uno dei film più sottovalutati dell'attore britannico. Con un incasso mondiale di 64,8 milioni di dollari, The Bank Job non può certo definirsi un blockbuster secondo gli standard hollywoodiani. Eppure, questo risultato modesto al botteghino nasconde uno dei progetti più riusciti e raffinati dell'intera carriera di Statham. Un paradosso che merita di essere esplorato, soprattutto per chi cerca qualcosa di diverso dal solito action muscolare a cui l'attore ci ha abituato.
Per chi conosce Statham principalmente attraverso franchise come The Transporter, The Expendables o Fast & Furious, The Bank Job potrebbe inizialmente sembrare fuori posto. Non ci sono inseguimenti automobilistici a velocità folle ogni dieci minuti, né combattimenti corpo a corpo coreografati in modo spettacolare. Quello che troverete, invece, è un heist movie classico che sfrutta l'intelligenza della sceneggiatura e la tensione narrativa per tenere lo spettatore incollato allo schermo. Il film condivide DNA con altri progetti del genere presenti nella filmografia di Statham, come The Italian Job, Parker e Wrath of Man. Tutti questi film giocano con l'archetipo del colpo perfetto, con team di specialisti che devono coordinare le loro abilità per raggiungere un obiettivo apparentemente impossibile. Tuttavia, The Bank Job si distingue per il suo approccio più sobrio e realistico, meno interessato allo spettacolo puro e più concentrato sulla meccanica del crimine e sulle sue conseguenze.
Un elemento chiave della narrazione è l'uso dei walkie-talkie da parte della banda durante la rapina. Questo dettaglio, che potrebbe sembrare un semplice espediente narrativo, è in realtà radicato nella storia vera su cui il film si basa. La polizia riuscì effettivamente a intercettare le comunicazioni dei rapinatori mentre il colpo era in corso, un particolare che aggiunge uno strato di autenticità e suspense all'intera vicenda. Le scene in cui la banda comunica tramite questi dispositivi, inconsapevole di essere ascoltata, creano una tensione palpabile che pochi heist movie riescono a replicare. Parlando di storia vera, The Bank Job si ispira a un evento reale accaduto nel 1971, spesso chiamato la Rapina dei Walkie-Talkie. Tuttavia, come accade con molte trasposizioni cinematografiche di eventi reali, il film prende libertà creative sostanziali. In realtà, si sa molto poco sui dettagli effettivi della rapina, compresa l'identità precisa dei rapinatori e le loro motivazioni. Il film di Donaldson, scritto da Dick Clement e Ian La Frenais, presenta essenzialmente una teoria di ciò che potrebbe essere accaduto, riempiendo i vuoti della storia con una narrazione avvincente che mescola crimine, politica e scandali dell'alta società britannica.
Uno degli aspetti più interessanti di The Bank Job è come il film esplori le dinamiche di classe nella società britannica degli anni Settanta. I rapinatori sono essenzialmente persone della classe operaia che cercano di migliorare la loro condizione economica attraverso mezzi illegali, mentre i veri villain del film sono spesso rappresentati da figure dell'establishment: politici corrotti, membri dell'aristocrazia, magnaccia protetti dal potere. Questa inversione delle aspettative morali conferisce al film una dimensione sociale che va oltre il semplice intrattenimento da heist movie. A distanza di anni, The Bank Job emerge come uno dei film più interessanti e riusciti nella carriera di Jason Statham (come questo action folle e divertente). È una prova del fatto che l'attore può portare molto di più sullo schermo quando gli viene dato materiale che lo sfida oltre i limiti dei suoi ruoli tipici. È anche un reminder che non tutti i film di qualità diventano successi commerciali immediati, e che a volte vale la pena riscoprire titoli che sono scivolati sotto il radar.