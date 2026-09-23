Tom Hardy con l'accento russo nel film su Prime Video in cui affronta un regime più temibile di un killer

Pubblicazione: 23 settembre alle 14:30

C'è un momento in Child 44 - Il bambino n. 44 su Prime Video in cui una madre, devastata dal dolore, urla una verità proibita. Suo figlio è stato trovato nudo e mutilato lungo i binari della ferrovia a Mosca, nel 1953. Ma nell'Unione Sovietica di Stalin, ammettere l'esistenza di un omicidio significa tradire il dogma supremo: "Non esistono assassinii in paradiso". Il crimine è una malattia capitalista, e chi osa suggerire il contrario rischia di essere marchiato come sovversivo. È questa contraddizione lacerante il vero cuore pulsante del film diretto da Daniel Espinosa, un thriller che funziona su due binari paralleli. Da una parte c'è la caccia a un serial killer che sta seminando cadaveri di bambini in tutta la Russia. Dall'altra c'è la radiografia spietata di un sistema totalitario in cui il vero pericolo non è l'assassino che agisce nell'ombra, ma lo Stato che rifiuta di riconoscerne l'esistenza.





. Con un accento russo denso e sofferto che ricorda il Brando di Un tram che si chiama desiderio, Hardy costruisce un personaggio tormentato, sopravvissuto all'Holodomor ucraino e salito nei ranghi del partito accettando ogni compromesso, ogni menzogna necessaria. Leo è un ingranaggio perfetto della macchina repressiva, finché il sistema non gli chiede l'impossibile: chiudere un occhio sull'omicidio del suo figloccio e denunciare come traditrice la propria moglie, Raisa.. Il loro è un matrimonio costruito sulla diffidenza reciproca, specchio fedele di una società in cui chiunque può essere una spia, un delatore, un nemico del popolo. Solo quando vengono spediti in un remoto avamposto provinciale, degradati e sospettati a loro volta, i due iniziano a costruire qualcosa che assomiglia alla fiducia.. Spostando gli eventi al 1953, Smith e lo sceneggiatore Richard Price agganciano la narrazione a un'epoca di massima tensione politica, quando le purghe staliniane erano all'apice e denunciare un collega significava spesso salvarsi la pelle. Il personaggio di Vasili, interpretato da Joel Kinnaman, incarna perfettamente questa meccanica perversa: un arrampicatore senza scrupoli pronto a usare il sistema per distruggere chiunque gli sbarri la strada, Leo incluso. Ma è proprio qui che Child 44 rivela i suoi limiti.. Paddy Considine interpreta l'assassino con una gentilezza disturbante, ma il personaggio resta sottosviluppato, le sue motivazioni appena abbozzate, ridotte a vaghi traumi infantili mai davvero esplorati.

Il film lo rivela troppo presto e senza cerimonia, come se la sua identità fosse un dettaglio secondario rispetto al quadro d'insieme. Daniel Espinosa, regista svedese già autore di Easy Money, ha scelto di girare in pellicola, immergendo ogni scena in un chiaroscuro cupo che enfatizza la claustrofobia del regime. Le location sporche, i suoni industriali martellanti, i volti scavati dalla fame e dalla paura compongono un affresco visivo opprimente. È un omaggio estetico al cinema di propaganda anti-sovietica della Guerra Fredda, quando i thriller occidentali servivano a ricordare agli spettatori da che parte stava il bene. Questo approccio nostalgico, però, suona oggi come una reliquia. Nell'era delle distopie futuriste come Hunger Games o Elysium, un thriller d'epoca così didascalico rischia di sembrare anacronistico. Anche la scelta di far parlare tutti i personaggi con marcati accenti russi appare datata, quando ormai la tendenza consolidata è lasciare che gli stranieri parlino nella loro lingua madre, magari con sottotitoli.



