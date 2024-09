Quali sono le 40 migliori serie tv di sempre? La classifica che mette insieme pubblico e critica

Pubblicazione: 29 settembre alle 19:01

Il popolare account social World of Statistics, specializzato nel condividere statistiche di tutti i tipi, ha cercato di dare una risposta all'annosa domanda: quali sono le migliori serie tv di tutti i tempi?

Le classifiche che vi proponiamo abitualmente noi sono frutto di una selezione ragionata, ma questa segue invece altri criteri. Aggrega infatti i punteggi assegnati dal pubblico e dalla critica su giganti come IMDb, RottenTomatoes, MetaCritic e TV.com. Quella che segue, quindi, è una lista che mette insieme il giudizio degli spettatori e della stampa specializzata (non è chiaro il criterio e il peso che è stato dato ai due gruppi), e scorrendola emergono alcuni elementi interessanti.

Prima di tutto, le prime posizioni sono tutte saldamente in mano alla HBO: a parte la scontata prima posizione di Breaking Bad (che è del canale AMC), Il trono di spade - Game of Thrones, Chernobyl, I Soprano, Band of Brothers, The Wire sono tutte serie premiatissime prodotte dal canale via cavo di proprietà di Warner Bros. Discovery.

Per trovare uno streamer, per la precisione Netflix, dobbiamo scendere all'ottavo posto: Stranger Things. Anche se va detto che Netflix è considerata anche la casa di Breaking Bad e Better Call Saul (essendo il principale responsabile del successo del franchise).

La serie più vecchia nella classifica è The Twilight Zone, un vero cult che ha saputo affascinare generazioni di spettatori. Curiosamente, invece, non c'è traccia di un altro cult come Twin Peaks.

Poche le comedy e le sitcom, ma c'è comunque spazio per alcuni classici ancora amatissimi come Friends e The Office. Tra le serie più recenti in grado di inserirsi nella classifica notiamo Heartstopper, Scissione, The Last of Us e, alla quarantesima posizione, The Bear.

Le migliori serie tv secondo critica e pubblico