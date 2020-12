All’epoca l’aveva definita un “omaggio alle Bond girl” degli anni ’60, ma con il tempoha cominciato a guardare al suo ruolo inconcon un po’ più di riserve.

L’attrice nel film di Marc Forster interpretava l’agente Strawberry Fields, una dipendente del consolato britannico in Bolivia che nonostante le rigide convenzioni alla fine cede al fascino di James Bond.

In una recente intervista con il Sun, l’attrice ha ammesso di essersi un po’ pentita della scelta, giustificando la sua decisione:

All’inizio della mia carriera ero povera in canna e desiderosa di lavorare e guadagnarmi da vivere. Mi criticano ancora per aver accettato il ruolo in Quantum of Solace, ma avevo 21 anni, avevo un debito universitario sulle spalle e, insomma… era un film di James Bond. Crescendo mi sono resa conto di quanto ci fosse di sbagliato con le donne di Bond. Strawberry avrebbe dovuto dire di no e indossare scarpe basse.