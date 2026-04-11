Quattro ragazzi scomparsi, nel 1994: un'avvincente serie Netflix indaga sul loro mistero

Pubblicazione: 11 aprile alle 09:00

Ci sono serie che passano sotto il radar nonostante abbiano tutti gli ingredienti per diventare un caso. The Woods è una di queste: sei episodi, un mistero irrisolto che attraversa 25 anni, e la firma di Harlan Coben, lo scrittore che ha trasformato Netflix in una macchina da thriller compulsivi. Eppure, dal suo debutto nel 2020, questa produzione polacca ambientata a Varsavia è rimasta una gemma nascosta nel catalogo della piattaforma, pronta a essere riscoperta da chi cerca qualcosa di più sostanzioso del solito poliziesco seriale.



La premessa è semplice ma efficace: estate 1994, un campo estivo nei boschi della Polonia. Quattro adolescenti scompaiono nel nulla. Due corpi vengono ritrovati, gli altri due no. Tra i dispersi c'è Kamila, sorella del protagonista Pawel Kopinski. Venticinque anni dopo, nel 2019, Pawel è diventato un procuratore di successo che ha imparato a convivere con quel vuoto. Finché un dettaglio inaspettato riapre il caso: uno dei ragazzi dati per morti potrebbe essere vivo. Se lui è sopravvissuto, perché non anche Kamila?



È l'innesco perfetto per quella spirale di ossessioni, segreti e bugie che caratterizza il cinema di Coben. The Woods non inventa nulla di rivoluzionario, ma esegue il suo compito con precisione chirurgica: ti aggancia al primo episodio e non ti molla fino ai titoli di coda del sesto. Con una durata totale di poco più di cinque ore, è il formato ideale per un weekend di binge-watching senza l'ansia di doversi impegnare in stagioni infinite.

The Woods - Netflix

La struttura narrativa gioca su due linee temporali parallele, il 1994 e il 2019, che si intrecciano progressivamente fino a collassare l'una sull'altra. Pawel, interpretato da Grzegorz Damiecki, è il filo conduttore che tiene insieme i pezzi. La sua indagine personale lo porta a riconnettersi con Laura Goldsztajn, ex fidanzata e unica altra sopravvissuta di quella notte maledetta, interpretata da Agnieszka Grochowska. Laura ha i suoi demoni da affrontare: una famiglia con un passato oscuro che aggiunge un ulteriore strato di complessità alla trama.



Il merito principale della serie è saper calibrare il ritmo. Ogni episodio, dalla durata variabile tra i 46 e i 55 minuti, introduce nuovi elementi senza mai cedere alla tentazione di allungare il brodo. Coben ha sempre avuto un talento particolare nel dosare le rivelazioni: abbastanza per mantenerti ingaggiato, mai così tante da svuotare prematuramente il serbatoio del mistero. The Woods segue questa filosofia con disciplina, distribuendo colpi di scena e false piste con la regolarità di un metronomo.



Sul fronte tecnico, la regia sfrutta bene l'ambientazione polacca, che risulta meno inflazionata rispetto ai contesti anglofoni o scandinavi a cui il pubblico del thriller è ormai abituato. I boschi diventano un personaggio a sé stante, simbolo di un passato che non si lascia dimenticare e di segreti sepolti che chiedono di riemergere. La fotografia alterna toni caldi e nostalgici per il 1994 a una palette più fredda e desaturata per il presente, sottolineando visivamente il contrasto tra innocenza perduta e consapevolezza dolorosa.

The Woods - Netflix

Non tutto funziona alla perfezione. Come spesso accade nelle serie di Coben, la trama tende a complicarsi oltre il necessario, con subplot che a volte sembrano inseriti più per gonfiare il minutaggio che per arricchire davvero la storia. E il finale, pur essendo soddisfacente nel chiudere i cerchi aperti, arriva con una certa fretta, come se gli autori avessero improvvisamente realizzato di dover concludere tutto in poche scene.



Eppure, queste imperfezioni non compromettono l'esperienza complessiva. The Woods mantiene un punteggio dell'89% su Rotten Tomatoes, segno che la critica ha apprezzato la solidità dell'impianto narrativo e la qualità delle interpretazioni. Damiecki e Grochowska offrono performance convincenti, evitando gli eccessi melodrammatici che spesso affliggono i thriller familiari e mantenendo i loro personaggi ancorati a una dimensione emotiva credibile.