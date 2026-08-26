Questa commedia con Adam Sandler su Prime Video ha osato ridere di terrorismo e stereotipi senza paura

Pubblicazione: 26 agosto alle 20:00

Esistono film che sfidano ogni logica narrativa, che sputano in faccia al politically correct e che ti lasciano con una domanda fondamentale: ma cosa diavolo ho appena visto? You Don't Mess with the Zohan - Tutte le donne vengono al pettine, su Prime Video, è esattamente questo tipo di esperienza cinematografica. Un delirio comico firmato Adam Sandler e Judd Apatow che nel 2008 ha osato fare ciò che Hollywood non oserebbe mai oggi: ridere di terrorismo, stereotipi mediorientali e anziane vogliose con la stessa disinvoltura con cui si ordina una pizza. La premessa del film suona come il sogno febbrile di uno sceneggiatore impazzito. Zohan è un agente israeliano con capacità che vanno oltre l'umano. Non parliamo di supereroi nati da esperimenti gamma o raggi cosmici, ma di pura, incontrollabile virilità.

Questo personaggio cattura proiettili con il naso, cucina pesce usando le proprie natiche nude come piastra riscaldante e possiede una forza fisica che fa sembrare i Navy SEAL dei boy scout. È un dio del testosterone avvolto in pantaloni attillati e armato di un accento mediorientale volutamente esagerato. Ma ecco il colpo di scena che nessuno si aspetta:. Non un agente sotto copertura, non una spia infiltrata. Un vero, genuino hair stylist specializzato in tagli e piega. La trasformazione è ovviamente assurda ed esilarante, e. Una volta approdato a New York, Zohan non si limita a tagliare capelli.

Offre un servizio completo che include, come bonus post-taglio, rapporti sessuali con le clienti. Sì, avete letto bene. Il suo metodo di ringraziamento per la fiducia accordatagli include prestazioni sessuali che lasciano le signore anziane del quartiere letteralmente in fila fuori dal salone. Mrs. Garrett, dopo una sessione che fa tremare i muri, conferma che il servizio è eccellente sotto ogni punto di vista. Ben presto il passaparola trasforma Zohan nel parrucchiere più richiesto della città, con una clientela composta principalmente da donne mature disposte a fare la fila pur di ricevere il trattamento completo. La sceneggiatura, co-scritta da Judd Apatow e Adam Sandler, rappresenta l'incontro tra due mondi comici apparentemente incompatibili. Da una parte c'è la Frat Pack apatowiana, nota per le commedie crude ma emotivamente intelligenti come Knocked Up o Superbad.

Dall'altra c'è la Happy Madison Gang di Sandler, specializzata in umorismo slapstick e personaggi esagerati. Il risultato non è un compromesso tra i due stili, ma una virata netta verso il territorio dell'assurdo. Zohan non cerca di essere una commedia intelligente con cuore. Non vuole commuoverti o farti riflettere sulla condizione umana. Vuole soltanto farti ridere fino a quando non ti fanno male gli addominali, usando ogni strumento a disposizione: gag visive estreme, battute sul pene, stereotipi culturali spinti al parossismo. Il film si posiziona più vicino ad Austin Powers che a qualsiasi altra commedia contemporanea, abbracciando una comicità cartoonesca dove ogni scena cerca di superare la precedente in termini di follia pura. Gli stereotipi sono il carburante che alimenta l'intera macchina comica. Israeliani e arabi vengono rappresentati attraverso cliché talmente esagerati da diventare paradossali.