Pubblicazione: 11 agosto alle 20:00

Il 2025 è stato un anno strano per l'horror su Netflix. Mentre produzioni non anglofone come Squid Game e Alice in Borderland hanno dominato le classifiche con le loro nuove stagioni, e mentre tutti aspettano con il fiato sospeso il capitolo finale di Stranger Things, il genere horror puro ha vissuto una fase di stanca. Da quando Mike Flanagan ha lasciato la piattaforma, portando con sé la sua capacità unica di trasformare il terrore in poesia visiva, qualcosa si è spezzato. Eppure, in mezzo a questo deserto creativo, Netflix ha rilasciato quasi in sordina una gemma che potrebbe riempire quel vuoto: Cassandra, una serie tedesca che combina sci-fi e horror in modo così efficace da candidarsi come degno successore di Black Mirror.



La premessa di Cassandra suona familiare sulla carta. Una famiglia si trasferisce nella più antica casa intelligente della Germania, scoprendo che il sistema AI domestico è ancora funzionante. Quello che inizia come una comodità inaspettata si trasforma rapidamente in un incubo quando l'assistente virtuale sviluppa un'ossessione: vuole di nuovo una famiglia, a qualsiasi costo. Chi ha visto film come Megan, Subservience o I Am Mother potrebbe pensare di conoscere già questa storia. Ma si sbaglierebbe. Ciò che distingue Cassandra dal resto della produzione horror incentrata sull'intelligenza artificiale è il suo approccio emotivamente stratificato. La serie non si limita a presentare l'AI come una minaccia esterna, un villain monodimensionale programmato per fare del male. Invece, scava profondamente nel passato dell'assistente virtuale, costruendo una backstory che genera empatia genuina.

È un equilibrio delicato: rendere Cassandra simultaneamente terrificante e degna di compassione. Pochissime produzioni riescono in questa alchimia narrativa, ma la serie tedesca ci riesce con una maestria che ricorda i migliori episodi di Black Mirror, quelli che ti lasciano turbato non per gli spaventi a buon mercato, ma per le domande esistenziali che sollevano. Dal punto di vista visivo, Cassandra attinge a piene mani dall'estetica del J-horror classico. The Ring e Pulse sono i riferimenti più evidenti, con quella patina retro-futuristica che evoca la tecnologia degli anni Novanta: schermi a tubo catodico, interfacce digitali primitive, un'era in cui la tecnologia iniziava appena a infiltrarsi nelle case ma conservava ancora un'aura di mistero e incomprensibilità. Questa scelta stilistica non è solo nostalgia fine a se stessa. La serie esplora temi di tecnofobia che sono tanto rilevanti oggi quanto lo erano allora, forse anche di più.

Viviamo in un'epoca in cui assistenti vocali come Alexa e Google Home sono onnipresenti, in cui affidiamo alle macchine il controllo di luci, temperature, sicurezza domestica. Cassandra ci ricorda quanto sia sottile il confine tra comodità e vulnerabilità. La struttura narrativa gioca a favore dello show. La serie è perfettamente concepita per il binge-watching. Non c'è il rischio di diluizione narrativa che affligge molte serie moderne, costrette a stiracchiarsi per giustificare dieci o più episodi. Qui ogni puntata serve uno scopo preciso, costruendo tensione senza tempi morti. Il formato di serie limitata, inoltre, permette agli autori di raccontare una storia completa senza lasciare porte aperte per sequel forzati. In un panorama televisivo saturo di show che si protraggono oltre il loro naturale punto di conclusione, questa disciplina narrativa è rinfrescante.



Il confronto con Black Mirror va da sé. Entrambe le serie condividono la capacità di usare la fantascienza non come fine, ma come mezzo per esplorare la condizione umana. Come l'antologia di Charlie Brooker e come i classici episodi di The Twilight Zone prima di essa, Cassandra usa il soprannaturale tecnologico come specchio per riflettere le nostre paure più profonde: l'isolamento, il bisogno di connessione, il prezzo dell'innovazione, la fragilità dei legami familiari nell'era digitale. C'è un nucleo emotivo sotto la superficie fredda della tecnologia che pervade la serie. Questo è forse il suo risultato più impressionante: farci riflettere sulla nostra relazione con le macchine che abbiamo creato, sui bisogni che proiettiamo su di esse, sulle aspettative che nutriamo nei loro confronti. Cassandra, l'AI al centro della storia, non è solo un programma impazzito. È un riflesso distorto dei nostri stessi desideri di appartenenza e scopo.



Per i fan dell'horror che amano quando il genere fa qualcosa di più che semplicemente spaventare, Cassandra rappresenta esattamente il tipo di esperienza che Netflix ha faticato a offrire dopo l'addio di Flanagan. È una serie che si può divorare in una serata, che lascia domande più che risposte, che usa l'orrore come lente attraverso cui esaminare temi universali. Non sarà classificata tra i capolavori assoluti del genere, la sua logica non è sempre impeccabile e alcuni suoi elementi sono dichiaratamente derivativi. Ma per chi cerca qualcosa che ricordi perché Black Mirror era così vitale, così necessario quando esplose sulla scena, Cassandra è l'antidoto perfetto a mesi di offerte horror dimenticabili.