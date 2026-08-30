Questa serie TV su Prime Video fa risorgere dalle ceneri del 7% su Rotten Tomatoes un film del 2016

Pubblicazione: 30 agosto alle 14:00

Quando una saga fantasy amata da milioni di lettori arriva sul grande schermo, le aspettative sono altissime. I fan immaginano già le scene iconiche prendere vita, gli attori che incarnano i personaggi del cuore, quel mondo parallelo che finalmente esce dalle pagine per materializzarsi in carne, ossa e effetti speciali. Ma cosa succede quando tutto questo va clamorosamente storto? La risposta si chiama Fallen, il film del 2016 che ha trasformato la saga di Lauren Kate in uno dei più grandi disastri del cinema young adult. Eppure, otto anni dopo, quella stessa storia è tornata. E questa volta funziona. La serie Fallen, disponibile su Prime Video, rappresenta un caso di studio affascinante: come si riporta in vita un franchise dato per morto? Come si cancella il ricordo di un flop che ha segnato appena un misero 7% su Rotten Tomatoes? La risposta sta in scelte narrative coraggiose, una comprensione più profonda del materiale originale e la capacità di imparare dagli errori altrui.





La storia al centro di tutto questo è quella di Lucinda Prince, una ragazza che porta il peso di una tragedia.. Considerata mentalmente instabile a causa di queste visioni, viene spedita a Sword & Cross, una scuola di recupero che ha più l'aria di un culto che di un istituto educativo.. E infatti è così. Luce scopre di aver vissuto centinaia di vite, in ognuna delle quali si è innamorata di Daniel. Il motivo? Entrambi, insieme ai loro amici, sono angeli caduti. Alcuni buoni, altri no. La loro storia d'amore è stata maledetta da Lucifero stesso perché, invece di schierarsi in una guerra celeste, hanno scelto l'amore. Il prezzo? Daniel è condannato a vedere Luce morire ogni volta che le loro labbra si toccano.Ma non c'è solo questo. Cam, un altro angelo caduto, entra in scena e fa vacillare secoli di fedeltà. Le fazioni si scontrano in una guerra oscura dove ogni vita è a rischio. Spezzare la maledizione potrebbe significare la fine di tutto. Quando Walt Disney acquistò i diritti della saga di Lauren Kate, i fan esultarono.. Le aspettative erano alle stelle: la saga aveva un fandom consolidato, una base di lettori affezionati pronti a riempire le sale. Quello che ottennero fu una delusione colossale.. La profondità del romanzo, quella stratificazione emotiva che rende la storia di Luce e Daniel così potente, viene completamente ignorata. La chimica tra i protagonisti è inesistente, gli attori recitano senza convinzione, e il finale precipitoso lascia tutto in sospeso con la speranza di un sequel che non arriverà mai.

Dopo il fallimento del 2016, la saga sembrava destinata all'oblio. I diritti cinematografici erano stati bruciati, il franchise non aveva generato incassi degni di nota, e nessuno studio sembrava interessato a riprovarci. Ma nel 2024, qualcosa di inaspettato è successo: Eccho Rights ha deciso di dare a Fallen una seconda possibilità, questa volta come serie TV. La decisione è stata coraggiosa. Riportare in vita un brand associato a un flop clamoroso è rischioso. Ma il team creativo dietro la serie ha capito dove il film aveva fallito e ha preso la strada opposta. Invece di condensare, hanno espanso. Invece di semplificare, hanno approfondito. La prima grande differenza è strutturale. Una serie TV permette di respirare. Gli episodi danno spazio ai personaggi, alla costruzione del mondo, ai dettagli che rendono una storia memorabile. Luce e Daniel non sono più due ragazzi che si innamorano in fretta per motivi vaghi: la serie mostra flashback delle loro vite passate, momenti di intimità che attraversano i secoli.