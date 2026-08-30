Questa serie TV su Prime Video fa risorgere dalle ceneri del 7% su Rotten Tomatoes un film del 2016
Dalla debacle del film al successo della serie TV: come questo film è risorto dalle ceneri passando dal 7% su Rotten Tomatoes al trionfo in streaming.
Quando una saga fantasy amata da milioni di lettori arriva sul grande schermo, le aspettative sono altissime. I fan immaginano già le scene iconiche prendere vita, gli attori che incarnano i personaggi del cuore, quel mondo parallelo che finalmente esce dalle pagine per materializzarsi in carne, ossa e effetti speciali. Ma cosa succede quando tutto questo va clamorosamente storto? La risposta si chiama Fallen, il film del 2016 che ha trasformato la saga di Lauren Kate in uno dei più grandi disastri del cinema young adult. Eppure, otto anni dopo, quella stessa storia è tornata. E questa volta funziona. La serie Fallen, disponibile su Prime Video, rappresenta un caso di studio affascinante: come si riporta in vita un franchise dato per morto? Come si cancella il ricordo di un flop che ha segnato appena un misero 7% su Rotten Tomatoes? La risposta sta in scelte narrative coraggiose, una comprensione più profonda del materiale originale e la capacità di imparare dagli errori altrui.
Ma non c'è solo questo. Cam, un altro angelo caduto, entra in scena e fa vacillare secoli di fedeltà. Le fazioni si scontrano in una guerra oscura dove ogni vita è a rischio. Spezzare la maledizione potrebbe significare la fine di tutto. Quando Walt Disney acquistò i diritti della saga di Lauren Kate, i fan esultarono. La Disney sapeva come trattare il fantasy young adult, giusto? Invece il progetto venne abbandonato senza spiegazioni. I diritti passarono poi a Lotus Entertainment, e qui arrivò il film del 2016. Le aspettative erano alle stelle: la saga aveva un fandom consolidato, una base di lettori affezionati pronti a riempire le sale. Quello che ottennero fu una delusione colossale. Il film di Fallen non è semplicemente brutto: è caotico. La trama affoga in una confusione che rende impossibile seguire gli eventi. La profondità del romanzo, quella stratificazione emotiva che rende la storia di Luce e Daniel così potente, viene completamente ignorata. La chimica tra i protagonisti è inesistente, gli attori recitano senza convinzione, e il finale precipitoso lascia tutto in sospeso con la speranza di un sequel che non arriverà mai.
Dopo il fallimento del 2016, la saga sembrava destinata all'oblio. I diritti cinematografici erano stati bruciati, il franchise non aveva generato incassi degni di nota, e nessuno studio sembrava interessato a riprovarci. Ma nel 2024, qualcosa di inaspettato è successo: Eccho Rights ha deciso di dare a Fallen una seconda possibilità, questa volta come serie TV. La decisione è stata coraggiosa. Riportare in vita un brand associato a un flop clamoroso è rischioso. Ma il team creativo dietro la serie ha capito dove il film aveva fallito e ha preso la strada opposta. Invece di condensare, hanno espanso. Invece di semplificare, hanno approfondito. La prima grande differenza è strutturale. Una serie TV permette di respirare. Gli episodi danno spazio ai personaggi, alla costruzione del mondo, ai dettagli che rendono una storia memorabile. Luce e Daniel non sono più due ragazzi che si innamorano in fretta per motivi vaghi: la serie mostra flashback delle loro vite passate, momenti di intimità che attraversano i secoli.
Il cast fa la differenza. Jessica Alexander nei panni di Luce porta una vulnerabilità autentica, mentre Gijs Blom interpreta Daniel con quella giusta dose di tormento secolare. Lawrence Walker e Timothy Innes, rispettivamente Roland e Cam, aggiungono carisma e ambiguità morale. L'alchimia tra gli attori, quell'elemento intangibile che il film non aveva, qui funziona. Il successo della serie dimostra che non sempre un primo fallimento è definitivo. A volte, il problema non è la storia, ma il formato scelto per raccontarla. Fallen aveva bisogno di spazio, di tempo per sviluppare i suoi personaggi e la sua mitologia. Il film ha provato a fare tutto in fretta, la serie ha capito che alcune storie richiedono pazienza. Certo è che Fallen, la serie, ha dimostrato che anche i franchise dati per spacciati possono risorgere. Basta imparare dagli errori, rispettare il materiale originale senza esserne schiavi, e dare ai creatori il tempo e le risorse per costruire qualcosa di solido. Dal 7% su Rotten Tomatoes a una seconda possibilità su Prime Video: non male per una storia di angeli caduti che hanno scelto l'amore invece della guerra.