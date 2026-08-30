Questo film sequel su Prime Video sta scalando la classifica Nielsen superando colossi come Red Notice
L'undicesimo capitolo di questa saga iniziata nel 1993 conquista Prime Video nel 2026 con 269 milioni di minuti visualizzati. Ecco come e perché.
C'è un film su Prime Video che sta emergendo dalle statistiche Nielsen con una forza inaspettata: Sniper: No Nation - Senza nazione. Pubblicato nell'aprile 2026, questo film rappresenta l'undicesimo capitolo di una saga iniziata nel lontano 1993 con il capostipite Sniper, seguito da dieci sequel distribuiti direttamente in home video. Una longevità impressionante per una franchise che non ha mai avuto la risonanza mediatica di altre saghe action hollywoodiane. La storia ruota attorno a Master Gunnery Sergeant Thomas Beckett, interpretato da Tom Berenger, e suo figlio Brandon Beckett, a cui dà volto Chad Michael Collins. Entrambi operano come Force Reconnaissance Scout Snipers nel Corpo dei Marines degli Stati Uniti, affrontando missioni ad alto rischio che richiedono precisione millimetrica e nervi d'acciaio. Un concept classico, quasi vintage, che strizza l'occhio agli amanti del cinema bellico e delle operazioni speciali.
La franchise Sniper ha costruito nel corso degli anni un universo narrativo coerente, con personaggi che invecchiano, evolvono e trasmettono il testimone alle generazioni successive. Una continuità rara nel panorama action contemporaneo, dove ogni film tende a essere un universo a sé stante. Questo elemento di serialità, unito alla presenza costante di Tom Berenger come figura paterna e mentore, ha creato un legame emotivo con gli spettatori che hanno seguito le vicende dei Beckett fin dall'inizio. Prime Video, dal canto suo, ha puntato su questa IP consolidata offrendo al team creativo risorse e visibilità che i precedenti capitoli direct-to-video non avevano mai avuto. Il risultato è un prodotto che mantiene lo spirito originale della saga ma lo presenta con una confezione tecnicamente più curata, adatta agli standard della piattaforma streaming.
Il successo nella classifica Nielsen rappresenta un segnale importante per l'industria dello streaming. Dimostra che il pubblico non è interessato esclusivamente a produzioni da centinaia di milioni di dollari con star del calibro di Dwayne Johnson o Ryan Reynolds. Esiste spazio anche per progetti più contenuti, purché sappiano identificare e soddisfare un target preciso con autenticità e competenza. Questo fenomeno potrebbe spingere la piattaforma a investire ulteriormente in IP di genere meno mainstream ma con fanbase consolidate. Il modello Sniper potrebbe essere replicato con altre franchise militari, thriller d'azione (come questo thriller militare con Jake Gyllenhaal) o saghe action già esistenti che non hanno mai avuto l'opportunità di esprimersi su piattaforme con la portata globale di Prime Video.