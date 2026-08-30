Su Prime Video, la serie animata segreta di David Lynch: i cartoni violenti ed escatologici del 2007

Pubblicazione: 30 agosto alle 15:00

Quando pensiamo a David Lynch, ci vengono in mente gli incubi onirici di Eraserhead, le visioni disturbanti di Blue Velvet, i misteri irrisolti di Twin Peaks. Raramente associamo il maestro del cinema d'autore americano a cartoni animati rozzi, violenti e pieni di scoregge rumorose. Eppure, nel 2007, Lynch ha creato proprio questo: Dumbland, una serie di otto cortometraggi animati che rappresentano forse l'espressione più pura e meno filtrata del suo peculiare senso dell'umorismo. Dumbland, disponibile su Prime Video, è un progetto che molti fan del regista non hanno mai visto o di cui ignorano completamente l'esistenza. Originariamente trasmessa sul sito personale di Lynch, davidlynch.com, questa serie animata è un esperimento che sta da qualche parte tra l'arte concettuale e la demenzialità più assoluta. Ma dietro l'apparente semplicità tecnica e il contenuto apparentemente adolescenziale si nasconde qualcosa di profondamente lynchiano.





. Randy vive con sua moglie, in preda a un apparente esaurimento nervoso permanente che si manifesta attraverso un grido silenzioso continuo, e un figlio ridotto all'essenziale: un contorno con occhi, naso e bocca. Tutto qui. La famiglia americana vista attraverso uno specchio deformante e poi frantumato. Le attività di Randy sono invariabilmente strane, violente e profane.. È difficile ridere di una scena del genere. Ed è esattamente questo il punto.. Le sue opere più famose contengono tutte una vena comica distinta, seppur oscura. Dumbland porta questo aspetto all'estremo, spogliandolo di qualsiasi orpello narrativo o visivo che possa attutire l'impatto.. Lynch ha realizzato tutto da solo: animazione, doppiaggio di tutti i personaggi e colonna sonora. Ogni episodio di tre minuti gli richiedeva circa dieci giorni di lavoro. Facciamo due conti: ottanta giorni complessivi per creare otto cortometraggi che molti liquiderebbero come scherzi da ragazzini. Per un regista del suo calibro, che potrebbe teoricamente delegare qualsiasi compito tecnico a professionisti, questa scelta appare quasi ascetica.. Lynch ha dichiarato di apprezzare la natura intuitiva e fai-da-te di questo strumento, che gli ha fatto riscoprire lo spirito dei suoi primi esperimenti con l'animazione quando era studente di cinema.

Ma c'è un dettaglio tecnico che rivela quanto Lynch abbia curato anche questo progetto apparentemente improvvisato: ha applicato un effetto chiamato "boil", in cui ogni immagine statica viene disegnata più volte e sovrapposta, creando un movimento organico che imita l'animazione tradizionale disegnata a mano. Il risultato è l'opposto di ciò che Dumbland effettivamente è: un'animazione digitale che finge di essere analogica. I dialoghi sono scarni, come sempre in Lynch. Il suono ambientale è pesante, opprimente. C'è quel senso di inquietudine surreale che permea tutto il suo lavoro. I personaggi hanno motivazioni ambigue, quando ne hanno. Nonostante l'aspetto visivo suggerisca una commedia, gli eventi rappresentati sono genuinamente disturbanti. È Lynch puro, distillato nella sua forma più elementare e concentrata.



