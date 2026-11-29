Questo anime fantasy su Netflix trasforma la Prima Guerra Mondiale in uno scontro tra robot e mostri
L'anime Leviathan di Netflix e Studio Orange migliora i romanzi di Scott Westerfeld. Analisi della miniserie di 12 episodi che reinventa la Prima Guerra Mondiale.
Netflix ha silenziosamente costruito negli ultimi anni un catalogo anime che non ha nulla da invidiare ai competitor più specializzati. Tra hit stagionali come Dandadan e Sakamoto Days, e produzioni standalone ambiziose, il colosso dello streaming ha dimostrato di saper investire su titoli che combinano qualità visiva e narrativa sostanza. L'ultimo esempio si chiama Leviathan, una miniserie di 12 episodi che adatta l'omonima trilogia di romanzi young adult di Scott Westerfeld, e che rappresenta uno di quei rari casi in cui l'adattamento non solo rispetta il materiale originale, ma lo eleva a nuove vette. La trilogia di Leviathan, pubblicata tra il 2009 e il 2011, ha reimaginato la Prima Guerra Mondiale come uno scontro fantasy tra due opposte filosofie tecnologiche e ideologiche.
Come è possibile che un adattamento riesca là dove molti altri falliscono miseramente, finendo per tradire lo spirito delle opere che dovrebbero celebrare? La risposta sta in un processo di collaborazione raro nell'industria dell'intrattenimento. Studio Orange non si è limitato a trasporre le pagine in fotogrammi animati: il team di produzione ha lavorato gomito a gomito con Scott Westerfeld stesso, che ha revisionato sceneggiature ed episodi, fornendo note e approvazioni in ogni fase del processo. Questa supervisione autoriale ha garantito che l'anime non solo rispettasse la lettera dei romanzi, ma ne cogliesse anche lo spirito profondo, spingendosi oltre per esplorare territori ancora più ricchi.
La struttura narrativa scelta è particolarmente intelligente. I 12 episodi sono divisi in tre blocchi da quattro episodi ciascuno, dedicati rispettivamente ai tre romanzi della trilogia: Leviathan, Behemoth e Goliath. Quattro episodi equivalgono all'incirca alla durata di un lungometraggio, ma la natura episodica della serie crea cliffhanger naturali e una propulsione narrativa che incentiva il binge-watching compulsivo. Ogni blocco funziona come un film autonomo ma parte di un affresco più ampio, una scelta approvata da Westerfeld che ha visto in questa struttura un modo per amplificare la tensione e il coinvolgimento emotivo.
Netflix ha scommesso su Leviathan non come su un prodotto di consumo veloce, ma come su un'opera destinata a durare. La piattaforma ha dato a Studio Orange le risorse e la libertà creativa necessarie per realizzare un adattamento che non scende a compromessi, che rispetta l'intelligenza del pubblico e la complessità del materiale originale. In un panorama spesso dominato da adattamenti frettolosi o tradimenti creativi, Leviathan rappresenta un modello di come dovrebbe essere fatto questo lavoro. Per i fan dei romanzi, l'anime è una celebrazione visiva di una storia che amavano già. Per chi si avvicina a Leviathan per la prima volta attraverso Netflix, è una porta d'ingresso su un universo narrativo affascinante e profondo.