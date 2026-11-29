Pubblicazione: 29 novembre alle 14:00

Netflix ha silenziosamente costruito negli ultimi anni un catalogo anime che non ha nulla da invidiare ai competitor più specializzati. Tra hit stagionali come Dandadan e Sakamoto Days, e produzioni standalone ambiziose, il colosso dello streaming ha dimostrato di saper investire su titoli che combinano qualità visiva e narrativa sostanza. L'ultimo esempio si chiama Leviathan, una miniserie di 12 episodi che adatta l'omonima trilogia di romanzi young adult di Scott Westerfeld, e che rappresenta uno di quei rari casi in cui l'adattamento non solo rispetta il materiale originale, ma lo eleva a nuove vette. La trilogia di Leviathan, pubblicata tra il 2009 e il 2011, ha reimaginato la Prima Guerra Mondiale come uno scontro fantasy tra due opposte filosofie tecnologiche e ideologiche.

che calpestano i campi di battaglia europei. Dall'altra i Darwinisti, le Potenze Alleate che hanno sviluppato creature bioingegnerizzate, bestie viventi plasmate dalla scienza genetica per servire come armi, mezzi di trasporto e strumenti bellici. In mezzo a questo conflitto globale, una storia intima:. I romanzi di Westerfeld hanno ricevuto acclamazione universale alla loro uscita, conquistando lettori di tutte le età con una combinazione di world-building inventivo, ritmo serrato e personaggi memorabili. Eppure l'anime prodotto da Studio Orange, lo stesso team dietro capolavori come Land of the Lustrous e Trigun Stampede, è riuscito nell'impresa di migliorare l'opera originale.

Come è possibile che un adattamento riesca là dove molti altri falliscono miseramente, finendo per tradire lo spirito delle opere che dovrebbero celebrare? La risposta sta in un processo di collaborazione raro nell'industria dell'intrattenimento. Studio Orange non si è limitato a trasporre le pagine in fotogrammi animati: il team di produzione ha lavorato gomito a gomito con Scott Westerfeld stesso, che ha revisionato sceneggiature ed episodi, fornendo note e approvazioni in ogni fase del processo. Questa supervisione autoriale ha garantito che l'anime non solo rispettasse la lettera dei romanzi, ma ne cogliesse anche lo spirito profondo, spingendosi oltre per esplorare territori ancora più ricchi.

La struttura narrativa scelta è particolarmente intelligente. I 12 episodi sono divisi in tre blocchi da quattro episodi ciascuno, dedicati rispettivamente ai tre romanzi della trilogia: Leviathan, Behemoth e Goliath. Quattro episodi equivalgono all'incirca alla durata di un lungometraggio, ma la natura episodica della serie crea cliffhanger naturali e una propulsione narrativa che incentiva il binge-watching compulsivo. Ogni blocco funziona come un film autonomo ma parte di un affresco più ampio, una scelta approvata da Westerfeld che ha visto in questa struttura un modo per amplificare la tensione e il coinvolgimento emotivo.





, specialmente nella sua visione reimaginata della Prima Guerra Mondiale come conflitto fantastico tra Potenze Centrali meccaniche e Potenze Alleate biologiche., creature geneticamente modificate che sfidano l'immaginazione. Eppure, sotto tutta questa inventiva visiva, batte il cuore di una storia profondamente umana e character-driven. Le storie migliori dell'animazione giapponese sanno che la spettacolarità è solo la cornice: il vero contenuto sono i personaggi, le loro scelte, i loro conflitti interiori. Leviathan si inserisce in questa tradizione.che vivono trasformazioni emotive autentiche mentre il mondo attorno a loro brucia.. La piattaforma ha dato a Studio Orange le risorse e la libertà creativa necessarie per realizzare un adattamento che non scende a compromessi, che rispetta l'intelligenza del pubblico e la complessità del materiale originale. In un panorama spesso dominato da adattamenti frettolosi o tradimenti creativi,. Per i fan dei romanzi, l'anime è una celebrazione visiva di una storia che amavano già. Per chi si avvicina a Leviathan per la prima volta attraverso Netflix, è una porta d'ingresso su un universo narrativo affascinante e profondo.