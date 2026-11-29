Pubblicazione: 29 novembre alle 10:00

Scott Frank ha dimostrato di saper trasformare qualsiasi cosa in un thriller ad alta tensione. Se con La Regina degli Scacchi è riuscito a rendere il mondo degli scacchi un'arena di suspense mozzafiato, con Dept. Q prova che la sua maestria narrativa funziona altrettanto bene nel territorio più tradizionale del crime drama. E forse anche meglio. La serie Netflix, composta da nove episodi, rappresenta l'ultima aggiunta al catalogo di thriller crime della piattaforma, ma si distingue nettamente dalla massa.

Non si tratta dell'ennesimo poliziesco scandinavo riciclato, benché le sue radici affondino nei romanzi di Jussi Adler-Olsen,e le ha reinventate per il formato seriale, dimostrando che certi universi narrativi possono funzionare magnificamente su entrambi i medium.. Morck è un detective tormentato dai sensi di colpa, il classico protagonista consumato dal suo passato che viene assegnato a guidare un nuovo dipartimento di polizia a Edimburgo, specializzato in casi irrisolti.. È difficile stargli vicino, è ruvido, ma il modo in cui gradualmente costruisce un legame con il suo team di disadattati diventa uno degli elementi più magnetici della serie.

La scelta di spostare l'ambientazione da Copenaghen a Edimburgo non è puramente cosmetica. La capitale scozzese, con la sua architettura in granito scuro e i suoi cieli perennemente piovosi, conferisce a Dept. Q un'atmosfera gotica e cupa che ricorda i migliori esempi di Scandi-noir come The Killing e Il signore delle castagne. Quelle strade bagnate, quegli edifici che sembrano assorbire la luce, creano una quinta scenica perfetta per una storia che non ha paura di sporcarsi le mani con il lato più oscuro dell'animo umano. Eppure, nonostante i toni cupi, Dept. Q non è mai opprimente.

. La serie gioca con il classico elemento del "chi ha fatto cosa", ma non si limita a costruire un puzzle da risolvere. L'indagine centrale viene raccontata attraverso flashback che mostrano l'esperienza della vittima,e trasforma lo spettatore in un detective da poltrona.



Dept. Q non reinventa il genere crime, ma lo padroneggia con una sicurezza che solo pochi riescono a raggiungere. Mescola convenzioni familiari con scelte narrative fresche, bilancia oscurità e leggerezza, costruisce personaggi memorabili all'interno di trame solide. E soprattutto, mantiene quella promessa fondamentale che ogni thriller dovrebbe fare: non ti permetterà di staccare gli occhi fino ai titoli di coda.