Questo cult su Netflix con Robin Williams è il film che cambiò per sempre la vita di Matt Damon

Pubblicazione: 14 ottobre alle 16:00

Will Hunting - Genio ribelle (disponibile su Netflix) non è solo uno dei film più amati degli anni Novanta. È un fenomeno culturale che ha segnato intere generazioni, un racconto di redenzione e talento sprecato che continua a commuovere anche chi lo rivede per la decima volta. Uscito nel 1997, il film diretto da Gus Van Sant ha trasformato Matt Damon e Ben Affleck da promesse hollywoodiane a stelle confermate, regalando a Robin Williams l'Oscar come miglior attore non protagonista. Ma dietro questa pellicola da 126 minuti si nasconde una storia fatta di scelte coraggiose, location inaspettate e momenti di pura magia cinematografica. La trama ruota attorno a Will Hunting, un giovane dalle capacità matematiche straordinarie che vive ai margini della società di Boston. Orfano e vittima di abusi nell'infanzia, Will lavora come inserviente al MIT, dove risolve anonimamente un complesso problema matematico lasciato sulla lavagna dal professor Gerald Lambeau.

Quando il suo talento viene scoperto, il ragazzo si trova davanti a un bivio: continuare la sua esistenza scapestrata insieme all'amico di sempre Chuckie Sullivan, oppure accettare l'aiuto dello psicologo Sean Maguire per affrontare i traumi del passato e costruirsi un futuro diverso.. Le loro sedute terapeutiche sono ben lontane dagli stereotipi hollywoodiani: sono confronti viscerali, dove il paziente e il terapeuta si mettono a nudo reciprocamente. Sean non è il classico strizzacervelli distaccato, ma un uomo ferito dalla perdita della moglie, capace di capire Will proprio perché anche lui ha conosciuto il dolore.La scena più iconica del film è quella girata sulla panchina del Public Garden di Boston, dove Sean racconta a Will della moglie scomparsa e di come l'amore vero significhi accettare le imperfezioni dell'altro. Un monologo intenso, intimo, che venne filmato davanti a più di tremila passanti incuriositi.. Fu proprio quella capacità di Williams di creare autenticità in un contesto così particolare a conquistare l'Academy. Ma Will Hunting è anche il trionfo di due ragazzi che credevano in una storia. Matt Damon e Ben Affleck, amici d'infanzia, scrissero insieme la sceneggiatura quando erano ancora attori emergenti in cerca della grande occasione. Il copione originale era più lungo e conteneva elementi thriller che vennero poi eliminati.

Il film tocca temi universali senza mai scadere nella retorica. Parla di talento sprecato, di paura del fallimento ma anche della paura del successo. Will è un genio che ha paura di essere scoperto, di essere amato, di essere all'altezza delle aspettative. I suoi meccanismi di difesa sono barriere erette contro un mondo che lo ha ferito troppo presto. La matematica è il suo rifugio sicuro, un linguaggio dove tutto ha una soluzione, a differenza della vita vera. La colonna sonora di Danny Elfman accompagna delicatamente la narrazione, senza mai prevaricare le emozioni. Le musiche creano un sottofondo malinconico che sottolinea i momenti chiave senza forzare la mano, lasciando che siano le parole e i silenzi a parlare. Un approccio minimale ma efficace, perfettamente in sintonia con lo stile registico di Van Sant.



