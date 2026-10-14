Questo cult su Netflix con Robin Williams è il film che cambiò per sempre la vita di Matt Damon
Scopri come Robin Williams vinse l'Oscar per questo film con una scena girata davanti a 3000 persone. La storia del capolavoro scritto da Damon e Affleck.
Will Hunting - Genio ribelle (disponibile su Netflix) non è solo uno dei film più amati degli anni Novanta. È un fenomeno culturale che ha segnato intere generazioni, un racconto di redenzione e talento sprecato che continua a commuovere anche chi lo rivede per la decima volta. Uscito nel 1997, il film diretto da Gus Van Sant ha trasformato Matt Damon e Ben Affleck da promesse hollywoodiane a stelle confermate, regalando a Robin Williams l'Oscar come miglior attore non protagonista. Ma dietro questa pellicola da 126 minuti si nasconde una storia fatta di scelte coraggiose, location inaspettate e momenti di pura magia cinematografica. La trama ruota attorno a Will Hunting, un giovane dalle capacità matematiche straordinarie che vive ai margini della società di Boston. Orfano e vittima di abusi nell'infanzia, Will lavora come inserviente al MIT, dove risolve anonimamente un complesso problema matematico lasciato sulla lavagna dal professor Gerald Lambeau.
La scena più iconica del film è quella girata sulla panchina del Public Garden di Boston, dove Sean racconta a Will della moglie scomparsa e di come l'amore vero significhi accettare le imperfezioni dell'altro. Un monologo intenso, intimo, che venne filmato davanti a più di tremila passanti incuriositi. Due attori seduti su una panchina in un parco pubblico, circondati da una piccola folla di curiosi che assisteva in silenzio a quel momento di cinema puro. Fu proprio quella capacità di Williams di creare autenticità in un contesto così particolare a conquistare l'Academy. Ma Will Hunting è anche il trionfo di due ragazzi che credevano in una storia. Matt Damon e Ben Affleck, amici d'infanzia, scrissero insieme la sceneggiatura quando erano ancora attori emergenti in cerca della grande occasione. Il copione originale era più lungo e conteneva elementi thriller che vennero poi eliminati. I due riuscirono a vendere il progetto a diverse case di produzione, ma scelsero la Miramax perché garantiva loro il controllo creativo e la possibilità di recitare nel film.
Il film tocca temi universali senza mai scadere nella retorica. Parla di talento sprecato, di paura del fallimento ma anche della paura del successo. Will è un genio che ha paura di essere scoperto, di essere amato, di essere all'altezza delle aspettative. I suoi meccanismi di difesa sono barriere erette contro un mondo che lo ha ferito troppo presto. La matematica è il suo rifugio sicuro, un linguaggio dove tutto ha una soluzione, a differenza della vita vera. La colonna sonora di Danny Elfman accompagna delicatamente la narrazione, senza mai prevaricare le emozioni. Le musiche creano un sottofondo malinconico che sottolinea i momenti chiave senza forzare la mano, lasciando che siano le parole e i silenzi a parlare. Un approccio minimale ma efficace, perfettamente in sintonia con lo stile registico di Van Sant.