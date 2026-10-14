Stefano Sollima sceglie volti nuovi per raccontare l'incubo italiano nella sua serie su Netflix

Pubblicazione: 14 ottobre alle 14:30

La ferita del Mostro di Firenze non si è mai davvero rimarginata. Pochi casi giudiziari hanno scosso l'immaginario collettivo italiano con la stessa intensità di quella serie di omicidi che, tra il 1968 e il 1985, trasformò le campagne toscane in un teatro dell'orrore. Oggi quella pagina nera torna prepotentemente sotto i riflettori grazie a Il Mostro, la serie diretta da Stefano Sollima che dal 22 ottobre 2025 è disponibile su Netflix. La miniserie, ideata da Leonardo Fasoli e dallo stesso Sollima, non è solo una ricostruzione cronachistica. È un'operazione che riapre l'eco di un incubo mai davvero sopito, riportando in superficie il clima di paura, sospetto e ossessione mediatica che caratterizzò quegli anni. Per dare vita a questo racconto corale, il regista ha compiuto una scelta precisa e coraggiosa: affidare molti dei ruoli chiave a un gruppo di giovani interpreti, volti freschi capaci di restituire autenticità e intensità emotiva a una storia così carica di peso.





Tra questi spicca. Olia si inserisce in un mosaico di personaggi che vivono all'ombra della violenza, portando sullo schermo una naturalezza che aiuta lo spettatore a immedesimarsi nel clima di paura dell'epoca. Liliana Bottone è un altro tassello fondamentale di questo puzzle interpretativo. La sua partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia, dove la serie è stata presentata in anteprima, ha già attirato l'attenzione della critica. Il suo ruolo si inserisce nel quadro corale della vicenda, restituendo realismo a una narrazione che non ammette sbavature.. La sua interpretazione contribuisce a dare profondità al racconto, dimostrando come il regista abbia puntato su attori capaci di abitare i personaggi senza sovraccarichi drammatici. Anche Fadda ha presenziato al photocall veneziano, confermando l'impegno produttivo e promozionale che ha accompagnato il lancio della serie.. Il suo contributo rafforza l'autenticità voluta dal regista, che ha costruito un cast capace di attraversare i diversi strati temporali e sociali della vicenda. Bullitta, come altri colleghi, ha partecipato alla presentazione ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia, evento che ha segnato l'ingresso in grande stile della serie nel panorama internazionale.

Luigi Camillo è tra gli interpreti chiamati a dare vita a questa complessa macchina narrativa. La sua partecipazione si colloca nel contesto di una ricostruzione fedele e inquietante, dove ogni personaggio rappresenta una tessera di un puzzle che la giustizia italiana non è mai riuscita a completare del tutto. La presenza di Camillo aiuta a delineare quell'atmosfera di tensione permanente che permea ogni episodio. Valentino Mannias interpreta Salvatore, un personaggio che si muove in un ambiente dominato da paura e mistero. Il suo lavoro espressivo contribuisce a dare forza alla coralità del progetto, dimostrando come Sollima abbia saputo orchestrare un ensemble capace di reggere il peso di una storia così carica di implicazioni storiche, giudiziarie e sociali. Antonio Tintis dà vita a Giovanni, inserendosi nella rete di relazioni e sospetti che attraversano tutta la vicenda.