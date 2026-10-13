Questa serie danese su Netflix ha ridefinito il concetto di dramma politico e ha conquistato l'Europa
Scopri il cast della serie danese che ha conquistato l'Europa. Da Sidse Babett Knudsen a Pilou Asbæk: tutti gli attori protagonisti del dramma politico.
Quando si parla di serie televisive che hanno ridefinito il concetto di dramma politico, Borgen (su Netflix) occupa un posto d'onore. Questa produzione danese, creata da Adam Price, non è solo un affresco lucido e coinvolgente dei giochi di potere, ma anche una straordinaria vetrina di talenti scandinavi che hanno conquistato il pubblico internazionale. Ma chi sono davvero gli attori che hanno dato vita a personaggi così memorabili? Chi si nasconde dietro i volti che abbiamo imparato ad amare, odiare e comprendere attraverso quattro stagioni di intrighi, ambizioni e fragilità umane? Al centro di tutto c'è Sidse Babett Knudsen, l'attrice che interpreta Birgitte Nyborg Christensen, la prima donna Primo Ministro della Danimarca nella finzione della serie. Il volto di Knudsen è diventato sinonimo di leadership al femminile, capacità politica e quella particolare miscela di forza e vulnerabilità che ha reso Birgitte un personaggio iconico.
Ma se c'è un attore che ha visto la propria carriera letteralmente esplodere dopo Borgen, quello è Pilou Asbæk. Nel ruolo di Kasper Juul, lo spin doctor cinico e tormentato, Asbæk ha costruito un personaggio dal fascino oscuro, capace di oscillare tra cinismo professionale e fragilità personale. La sua performance gli ha aperto le porte di Hollywood: dopo la serie danese, lo abbiamo visto in Game of Thrones come Euron Greyjoy, in Ghost in the Shell accanto a Scarlett Johansson, e nel ruolo del villain in Aquaman. Il salto da una serie televisiva danese a blockbuster internazionali testimonia il talento cristallino di un attore capace di dominare la scena in qualsiasi contesto. Mikael Birkkjær interpreta Philip Christensen, il marito di Birgitte, un personaggio che inizialmente sembra marginale ma che diventa cruciale per esplorare i costi personali della politica. Il suo Philip è un uomo che deve ridefinire continuamente il proprio ruolo accanto a una donna sempre più potente, e Birkkjær rende questa crisi identitaria con una sottile maestria.
La regia di Borgen è opera di un collettivo di talenti danesi. Mikkel Nørgaard, Annette K. Olesen, Louise Friedberg, Rumle Hammerich, Søren Kragh-Jacobsen, Jannik Johansen e Jesper W. Nielsen hanno alternato la direzione degli episodi, creando quella coerenza stilistica e narrativa che ha fatto della serie un capolavoro di scrittura e messa in scena. Ogni regista ha portato la propria sensibilità, ma sempre dentro una cornice visiva e narrativa riconoscibile. La sceneggiatura, cuore pulsante di Borgen, porta le firme di Adam Price, Jeppe Gjervig Gram e Tobias Lindholm. Price, in particolare, è il creatore della serie e il responsabile della sua visione complessiva. Lindholm, oggi affermato regista (suo il notevole Another Round), ha contribuito a costruire quella densità drammaturgica che rende ogni episodio una piccola opera autonoma e al contempo parte di un disegno più ampio.