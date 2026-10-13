Questa serie danese su Netflix ha ridefinito il concetto di dramma politico e ha conquistato l'Europa

Pubblicazione: 13 ottobre alle 20:00

Quando si parla di serie televisive che hanno ridefinito il concetto di dramma politico, Borgen (su Netflix) occupa un posto d'onore. Questa produzione danese, creata da Adam Price, non è solo un affresco lucido e coinvolgente dei giochi di potere, ma anche una straordinaria vetrina di talenti scandinavi che hanno conquistato il pubblico internazionale. Ma chi sono davvero gli attori che hanno dato vita a personaggi così memorabili? Chi si nasconde dietro i volti che abbiamo imparato ad amare, odiare e comprendere attraverso quattro stagioni di intrighi, ambizioni e fragilità umane? Al centro di tutto c'è Sidse Babett Knudsen, l'attrice che interpreta Birgitte Nyborg Christensen, la prima donna Primo Ministro della Danimarca nella finzione della serie. Il volto di Knudsen è diventato sinonimo di leadership al femminile, capacità politica e quella particolare miscela di forza e vulnerabilità che ha reso Birgitte un personaggio iconico.

Nata a Copenaghen nel 1968, Sidse Babett vanta una carriera teatrale e cinematografica di tutto rispetto in patria, ma è stata Borgen a consegnarle la fama internazionale. La sua interpretazione calibrata, mai sopra le righe, ha convinto critica e pubblico in tutta Europa, facendole guadagnare ruoli in produzioni internazionali come Westworld.. Il personaggio di Katrine attraversa un arco narrativo complesso, che la porta dalle prime esperienze giornalistiche fino a ruoli di sempre maggiore responsabilità, senza mai tradire quella tensione morale che la caratterizza. Birgitte Hjort Sørensen, classe 1982, ha saputo rendere credibile questa evoluzione con una recitazione intensa e sfumata. Dopo Borgen, l'attrice ha lavorato in produzioni internazionali come Game of Thrones e Pitch Perfect 2, dimostrando una versatilità notevole.. Nel ruolo di Kasper Juul, lo spin doctor cinico e tormentato, Asbæk ha costruito un personaggio dal fascino oscuro, capace di oscillare tra cinismo professionale e fragilità personale. La sua performance gli ha aperto le porte di Hollywood: dopo la serie danese, lo abbiamo visto in Game of Thrones come Euron Greyjoy, in Ghost in the Shell accanto a Scarlett Johansson, e nel ruolo del villain in Aquaman. Il salto da una serie televisiva danese a blockbuster internazionali testimonia il talento cristallino di un attore capace di dominare la scena in qualsiasi contesto.. Il suo Philip è un uomo che deve ridefinire continuamente il proprio ruolo accanto a una donna sempre più potente, e Birkkjær rende questa crisi identitaria con una sottile maestria.

La regia di Borgen è opera di un collettivo di talenti danesi. Mikkel Nørgaard, Annette K. Olesen, Louise Friedberg, Rumle Hammerich, Søren Kragh-Jacobsen, Jannik Johansen e Jesper W. Nielsen hanno alternato la direzione degli episodi, creando quella coerenza stilistica e narrativa che ha fatto della serie un capolavoro di scrittura e messa in scena. Ogni regista ha portato la propria sensibilità, ma sempre dentro una cornice visiva e narrativa riconoscibile. La sceneggiatura, cuore pulsante di Borgen, porta le firme di Adam Price, Jeppe Gjervig Gram e Tobias Lindholm. Price, in particolare, è il creatore della serie e il responsabile della sua visione complessiva. Lindholm, oggi affermato regista (suo il notevole Another Round), ha contribuito a costruire quella densità drammaturgica che rende ogni episodio una piccola opera autonoma e al contempo parte di un disegno più ampio.





Borgen non è solo una serie sulla politica.. La forza di questo cast sta nella capacità di far dialogare il personale con il politico, l'intimo con il pubblico, dimostrando che dietro ogni decisione che cambia un paese ci sono sempre donne e uomini con le loro contraddizioni, i loro desideri, le loro paure.. Una piccola nazione come la Danimarca ha prodotto una serie capace di competere, e spesso superare, le produzioni più blasonate di Stati Uniti e Regno Unito. E questo grazie a un cast che ha trasformato parole scritte in emozioni autentiche, in personaggi che continuano a vivere nella memoria di chi li ha incontrati.