Questo film cult con Tom Cruise del 2003, disponibile su Prime Video, è ancora impossibile da dimenticare

Pubblicazione: 22 ottobre alle 15:00

Ci sono film che attraversano il tempo senza invecchiare, pellicole che continuano a popolare le conversazioni al bar, a riempire i palinsesti televisivi e a conquistare nuove generazioni di spettatori. L'ultimo samurai è uno di questi. Uscito nel 2003, diretto da Edward Zwick e interpretato da un Tom Cruise all'apice della sua carriera, questo kolossal da 154 minuti disponibile su Prime Video ha saputo mescolare azione, dramma storico e riflessione esistenziale in un modo che ancora oggi resiste all'usura del tempo. Ma cosa rende questo film così magnetico? Perché, nonostante la durata generosa e un soggetto che poteva facilmente scivolare nella retorica, L'ultimo samurai continua a catturare l'attenzione di chiunque si imbatta in una sua replica? La risposta sta in un cocktail perfetto di elementi: una storia di redenzione universale, la rappresentazione rispettosa di una cultura affascinante, e un cast che ha dato corpo e anima a personaggi indimenticabili.





Nathan Algren è un ex-capitano dell'esercito americano, veterano delle guerre contro i nativi americani. Un uomo spezzato, tormentato dai fantasmi delle atrocità commesse, che affoga i rimorsi nell'alcol e nella disillusione.: dovrà addestrare l'esercito imperiale nell'uso delle armi occidentali moderne, per sopprimere la ribellione dei samurai tradizionalisti guidati da Katsumoto, interpretato magistralmente da Ken Watanabe. Il Giappone di quegli anni è un paese lacerato tra passato e futuro., guerrieri vincolati al bushido, il codice d'onore che ha definito la loro esistenza. È in questo contesto che Algren, spinto dalla sua impulsività e dall'inesperienza delle truppe giapponesi, si ritrova nel bel mezzo di una battaglia e viene catturato dai ribelli.Qui inizia la vera trasformazione.. Lentamente, attraverso l'osservazione quotidiana, il rispetto reciproco e l'addestramento nelle arti marziali, l'ex-capitano americano scopre una filosofia di vita che gli era sempre sfuggita: l'onore, la disciplina, il senso di appartenenza a qualcosa di più grande di sé.. Edward Zwick costruisce il film con un ritmo che non concede respiro ma non risulta mai affannoso. Le sequenze di battaglia sono coreografate con precisione chirurgica, mescolando la brutalità degli scontri con la bellezza estetica delle tecniche samurai.

Tom Cruise offre una delle sue interpretazioni più mature e contenute. Niente sorrisi smaglianti o acrobazie impossibili: qui c'è un uomo rotto che cerca redenzione, e l'attore riesce a trasmettere quella fragilità senza mai cadere nel patetico. Ken Watanabe, candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista, è semplicemente straordinario: il suo Katsumoto è un leader carismatico, un filosofo guerriero che accetta con serenità il destino imminente della sua classe sociale, ma combatte fino all'ultimo per preservare ciò che ritiene sacro. Il film non manca di complessità storica e morale. Non presenta i samurai come eroi perfetti né gli occidentalizzatori come puri malvagi. Ci sono sfumature, ambiguità, scelte difficili. L'imperatore Meiji stesso, interpretato da Shichinosuke Nakamura, è un giovane sovrano diviso tra il rispetto per le tradizioni e la necessità politica di modernizzare il Giappone per evitare la colonizzazione straniera.