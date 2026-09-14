Questo film di guerra su Prime Video racconta un vero dramma post-bellico che la Danimarca ha dimenticato

Pubblicazione: 14 settembre alle 15:00

Danimarca, 1945. La guerra è finita, i tedeschi hanno perso, gli occupanti sono stati cacciati. Ma prima di andarsene, hanno lasciato un regalo avvelenato: più di un milione di mine disseminate lungo le spiagge della costa occidentale danese. Sabbia bianca, mare del Nord, e sotto ogni passo la possibilità della morte. Cosa fare con questo lascito mortale? La risposta di britannici e danesi è stata tanto pragmatica quanto spietata: far ripulire le spiagge ai prigionieri di guerra tedeschi. Molti di loro erano ragazzini appena usciti dall'infanzia, ancora stretti nelle loro uniformi troppo larghe. Land of Mine - Sotto la sabbia, diretto da Martin Peter Zandvliet e disponibile su prime Video, non è un film di guerra convenzionale. È un dramma claustrofobico che segue una squadra di giovani soldati tedeschi – alcuni sembrano avere quindici, sedici anni – costretti a disinnescare ordigni con le mani nude, metro dopo metro, spiaggia dopo spiaggia. Li accompagna un ufficiale danese che inizialmente li disprezza come nemici sconfitti, ma che gradualmente diventa il loro protettore involontario, testimone della loro fragilità e della loro umanità negata.





La forza del film sta nella sua estetica visiva e sonora.. Ma è il silenzio il suo strumento più potente. Quando i ragazzi avanzano sulla sabbia, carponi, tastando con dita tremanti per trovare i detonatori sepolti, l'unico suono è il ronzio indifferente degli insetti. Il silenzio diventa un vuoto che la tensione riempie come un liquido denso. Ogni secondo senza esplosione è un miracolo sospeso, ogni respiro trattenuto una preghiera muta.. C'è una regola non scritta nei war movie: se un personaggio esprime speranza per il futuro, se parla di casa o di sogni, è condannato. Land of Mine rispetta questa cliché con fedeltà quasi crudele.

Eppure funziona, perché qui la formula non è un vezzo narrativo ma il riflesso di una realtà storica documentata: migliaia di giovanissimi prigionieri tedeschi furono effettivamente utilizzati come carne da macello per bonificare le coste danesi, e molti non tornarono mai a casa. Zandvliet riesce nell'impresa più difficile: raccontare una storia dove i "cattivi" diventano vittime senza assolvere i crimini del nazismo, dove la compassione per giovani vite spezzate convive con la memoria delle atrocità dell'occupazione. Il regista danese non cerca giustificazioni, ma pone domande scomode sulla natura della vendetta, sul confine tra giustizia e crudeltà, sulla possibilità di umanità anche nel cuore del risentimento. La storia vera dietro Land of Mine è stata a lungo dimenticata, o forse rimossa, dalla coscienza collettiva danese. Dopo la liberazione, il desiderio comprensibile di punire gli occupanti si è trasformato in una pratica sistematica che ha mandato adolescenti inesperti a svolgere uno dei lavori più pericolosi immaginabili.

Alcuni avevano combattuto, altri erano stati arruolati alla fine, quando la Germania raschiava il fondo del barile mandando al fronte bambini e vecchi. Tutti sono stati trattati come strumenti usa e getta per risolvere un problema lasciato dai loro connazionali. Il film ha il merito di riportare alla luce questo capitolo oscuro, senza ricorrere al sensazionalismo o al moralismo facile. La macchina da presa di Zandvliet osserva, registra, lascia che lo spettatore elabori le proprie emozioni di fronte a scene di una violenza psicologica devastante. Vedere questi ragazzi – e sono davvero ragazzi, con volti ancora adolescenti – tremare mentre affondano le mani nella sabbia sapendo che ogni gesto potrebbe essere l'ultimo, è un'esperienza che scava sotto la pelle. Land of Mine non è solo un film storico. È una meditazione sulla circolarità della violenza, su come le vittime di ieri possano diventare i carnefici di oggi, e su come anche i carnefici possano avere il volto di ragazzini spaventati che vorrebbero solo tornare a casa.