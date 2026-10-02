Questo film ha conquistato la Palma d'Oro su Prime Video demolendo ricchi e influencer su uno yacht

Pubblicazione: 02 ottobre alle 20:00

Nel 2022 il Festival di Cannes ha incoronato con la Palma d'Oro un film che ha fatto parlare di sé per la sua satira feroce e senza compromessi: Triangle of Sadness (disponibile su Prime Video), diretto dal regista svedese Ruben Östlund. Per il cineasta scandinavo si è trattato del secondo trionfo sulla Croisette dopo The Square del 2017, confermando la sua capacità unica di sezionare con bisturi chirurgico le contraddizioni della società contemporanea. Triangle of Sadness è un'opera ambiziosa e stratificata, della durata di 147 minuti, che si sviluppa in tre atti distinti. Il primo introduce il mondo patinato della moda attraverso gli occhi di Carl e Yaya, interpretati rispettivamente da Harris Dickinson e Charlbi Dean. Lui è un modello alle prese con l'ansia del tempo che passa, consapevole che nel settore della moda le rughe non sono tollerate. Lei è un'influencer di successo, abituata a documentare ogni momento della propria esistenza privilegiata su Instagram.

La loro relazione, apparentemente perfetta in superficie, rivela sin da subito crepe profonde quando si trovano a discutere di chi debba pagare il conto al ristorante, in una scena che mette a nudo le dinamiche di potere e le convenzioni di genere nelle relazioni moderne.. Non uno yacht qualsiasi, ma il Christina O, la leggendaria imbarcazione appartenuta al magnate greco Aristotele Onassis. Qui Carl e Yaya si ritrovano ospiti insieme a una galleria di super-ricchi: c'è Dimitry, oligarca russo arricchitosi vendendo fertilizzanti (ispirato alla figura reale di Dmitry Rybolovlev), una coppia di anziani fabbricanti di armi, e altri rappresentanti dell'élite globale.Ma è nel terzo atto che Triangle of Sadness mostra il suo colpo di genio narrativo. Dopo un naufragio, alcuni sopravvissuti si ritrovano su un'isola deserta. Qui le carte vengono completamente rimescolate:. Sa pescare, sa accendere un fuoco, sa procurare cibo. I miliardari, privati del loro denaro, del personale di servizio e delle strutture che sostenevano il loro potere, diventano completamente dipendenti da lei.. Carl, il giovane modello, si ritrova a dover negoziare la propria posizione in questa società rovesciata, arrivando a scambiare favori sessuali per accesso al cibo e alla protezione. Il film esplora senza pietà come il potere non sia mai assoluto ma sempre contestuale, dipendente dalle strutture che lo sostengono.

Il film ha ricevuto un'accoglienza trionfale dalla critica internazionale, che ha apprezzato sia la ferocia della satira sia la precisione formale della messa in scena. Dopo la Palma d'Oro a Cannes, sono arrivate tre nomination agli Oscar 2023 per miglior film, miglior regista e miglior sceneggiatura originale, un risultato notevole per un'opera così audace e divisiva. Triangle of Sadness purtroppo porta con sé anche una nota tragica. L'attrice sudafricana Charlbi Dean, che interpreta Yaya con una miscela perfetta di superficialità apparente e fragilità nascosta, è morta nell'agosto 2022 all'età di soli 32 anni, poche settimane dopo l'uscita del film nelle sale. La causa è stata una setticemia fulminante. Per lei, questo lavoro rappresenta l'ultima interpretazione cinematografica, un testamento involontario di un talento che non ha potuto esprimersi ulteriormente.



