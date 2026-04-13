Questo strano thriller ha conquistato tutti su Netflix, trama e cast della serie del momento che non ti devi perdere

Pubblicazione: 13 aprile alle 13:30

Netflix si arricchisce di una serie che mescola tensione criminale, dramma familiare e scelte impossibili. The Cleaning Lady, crime drama statunitense creato da Miranda Kwok, nota per il suo lavoro su The 100, arriva sulla piattaforma streaming più famosa al mondo e raggiunge in breve tempo la prima posizione della Top 10 delle serie più viste in Italia. La serie, basata sul format argentino "La chica que limpia" del 2017, ha debuttato negli Stati Uniti su Fox nel gennaio 2022, conquistando il pubblico al punto da essere rinnovata per ben quattro stagioni. Un esperimento che miscela elementi del poliziesco classico con una profondità emotiva che raramente si trova nelle produzioni crime mainstream.



Al centro della narrazione c'è Thony De La Rosa, medico filippino di origine cambogiana interpretato da Élodie Yung, volto noto ai fan della Marvel per il ruolo di Elektra in Daredevil. Il personaggio di Thony si trasferisce a Las Vegas con un obiettivo chiaro e disperato: salvare la vita del figlio Luca, di cinque anni, affetto da una grave malattia rara del midollo osseo che richiede trattamenti all'avanguardia disponibili solo negli Stati Uniti.



Ma quando il donatore di midollo compatibile si ritira e il visto di Thony scade, la donna si ritrova intrappolata in un limbo giuridico devastante. Clandestina in una città che promette sogni ma spesso consegna incubi, deve trovare il modo di sostentare sé stessa e il figlio malato. La soluzione arriva sotto forma di un lavoro umile: addetta alle pulizie insieme alla cognata Fiona De La Rosa, interpretata da Martha Millan.

Una scena di The Cleaning Lady, fonte: Netflix





La svolta narrativa che trasforma The Cleaning Lady da dramma sociale a thriller criminale avviene quando Thony assiste per caso a un omicidio commesso dall'organizzazione del gangster Arman Morales, ruolo affidato ad Adan Canto. In una situazione che ricorda i migliori noir classici, la testimone involontaria diventa complice per necessità. Arman, riconoscendo le competenze mediche di Thony, le propone un accordo faustiano: utilizzare le sue abilità chirurgiche per curare i membri dell'organizzazione e le sue conoscenze scientifiche per "pulire" le scene del crimine, cancellando prove forensi in cambio di denaro sufficiente a pagare le cure di Luca.



The Cleaning Lady si conferma come uno dei crime drama più riusciti degli ultimi anni, capace di bilanciare azione, dramma familiare e riflessione sociale senza mai risultare predicatorio o didascalico. Per il pubblico italiano rappresenta un'opportunità di scoprire una serie che ha conquistato milioni di spettatori americani, portando sullo schermo una storia universale di sacrificio, sopravvivenza e amore incondizionato.