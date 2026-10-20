Questo thriller spagnolo in tendenza su Prime Video ha superato i film americani al box office

Pubblicazione: 20 ottobre alle 13:29

Quando un film riesce a tenere incollati allo schermo milioni di spettatori grazie a una sceneggiatura che si avvita su se stessa come un meccanismo di precisione svizzera, significa che qualcuno ha fatto un lavoro straordinario. Contrattempo, in tendenza su Prime Video, è esattamente questo tipo di opera: un thriller cerebrale che gioca con la percezione dello spettatore, costruendo strato dopo strato una narrazione dove nulla è come appare. Diretto dal regista spagnolo Oriol Paulo, già apprezzato per la sua capacità di orchestrare intrecci labirintici, il film si inserisce in quella tradizione di cinema europeo che non ha bisogno di esplosioni o inseguimenti forsennati per creare tensione. Qui la suspense nasce dalle parole, dagli sguardi, dai dettagli apparentemente insignificanti che si rivelano cruciali nel momento meno atteso.

Con una durata di 107 minuti, ogni singolo fotogramma sembra calibrato per costruire un puzzle narrativo dove lo spettatore è costantemente sfidato a distinguere la verità dalla menzogna.. La sua vita apparentemente perfetta si sbriciola quando viene trovato in una stanza d'albergo accanto al cadavere della sua amante, Laura Vidal, interpretata da Bárbara Lennie. Gli indizi sembrano schiaccianti: la stanza chiusa dall'interno, l'assenza di segni di effrazione, la presenza di Adrian stesso sulla scena del crimine. La polizia ha pochi dubbi sulla sua colpevolezza.

La donna, interpretata da Ana Wagener con un'intensità glaciale che permea ogni scena, vanta un curriculum impeccabile: mai una sconfitta in tribunale, una reputazione costruita su anni di battaglie legali vinte contro ogni pronostico. Ma Virginia ha un metodo molto particolare per difendere i suoi clienti. Non si accontenta delle mezze verità o delle omissioni strategiche che spesso caratterizzano i rapporti tra avvocato e imputato. Il cuore pulsante del film si sviluppa in un unico ambiente: la casa dove Adrian è agli arresti domiciliari. In quella location claustrofobica, Virginia sottopone il suo cliente a un interrogatorio serrato, pretendendo di conoscere ogni singolo dettaglio delle ore precedenti l'omicidio. Nessun particolare può essere tralasciato, per quanto scomodo o compromettente. Solo con una ricostruzione totalmente accurata dei fatti, sostiene l'avvocato, sarà possibile costruire una difesa credibile per il giudice e la giuria.

Quello che segue è un virtuosismo narrativo che alterna presente e passato, certezze e dubbi, versioni contrastanti dello stesso evento. La regia di Paulo dimostra una padronanza notevole del linguaggio cinematografico. La macchina da presa si muove con eleganza tra i diversi piani temporali, utilizzando la fotografia e il montaggio per guidare lo spettatore attraverso un labirinto di menzogne senza mai perderlo completamente, ma nemmeno permettendogli di sentirsi troppo sicuro. Ogni inquadratura sembra nascondere un indizio, ogni dialogo contiene una potenziale rivelazione. Quello che rende Contrattempo particolarmente efficace è la sua capacità di mantenere alta la tensione fino all'ultimo minuto.

Quando pensi di aver capito la verità, il film ti sorprende con un nuovo colpo di scena che ribalta completamente la prospettiva.: troppi colpi di scena rischiano di sembrare artificiosi, ma Paulo riesce a mantenersi sempre sul filo del rasoio, costruendo rivelazioni che in retrospettiva appaiono perfettamente logiche e inevitabili. Per chi volesse recuperare questo gioiello del thriller europeo, Contrattempo è disponibile su Prime Video. U, quando conosciamo già tutti i segreti ma possiamo apprezzare la maestria con cui sono stati nascosti la prima volta.