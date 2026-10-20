Villa, maschera e notte di sangue: il nuovo film su Prime Video riporta l'horror italiano alle origini

Pubblicazione: 20 ottobre alle 13:19

Il cinema horror italiano si prepara ad accogliere una nuova proposta nel panorama del genere slasher con Kopis, film diretto da Lorenzo Lepori approdato di recente su Prime Video. Un ritorno alle atmosfere claustrofobiche e al terrore viscerale che ha reso celebre il nostro cinema di genere, confezionato in un'opera che promette di non concedere tregua allo spettatore per tutti i suoi 82 minuti di durata. La trama si sviluppa attorno a Francesca, una giovane donna in cerca di spensieratezza che decide di riunirsi con un gruppo di amici nella villa di famiglia per quella che dovrebbe essere una serata di festa e leggerezza. L'ambientazione domestica, solitamente sinonimo di sicurezza e intimità nella cultura italiana, diventa però il teatro di un incubo senza via d'uscita.





. Il killer è deciso a colpire senza lasciare scampo, e quello che era iniziato come un momento di ritrovo tra amici precipita rapidamente in una spirale di terrore. Intrappolata in questa notte infinita, Francesca si ritroverà a dover affrontare l'orrore che travolge il gruppo, in una lotta per la sopravvivenza che metterà alla prova lei e i suoi compagni.. La scelta di ambientare la vicenda in una villa isolata richiama immediatamente i codici classici dello slasher, quel sottogenere che ha fatto la fortuna di produzioni internazionali ma che affonda radici profonde anche nel nostro giallo all'italiana.

Il cast vede la presenza di Aurora Bastia nel ruolo della protagonista Francesca, affiancata da Andrea Bonella, Robert Madison, Beatrice Nardini e Gaia Nardozza. Un ensemble di giovani interpreti chiamati a incarnare il gruppo di amici che si troverà a vivere quella che dovrebbe essere una serata di festa e si trasformerà invece in un incubo dal quale non sarà facile risvegliarsi. La formula narrativa scelta da Lepori non punta sull'originalità della premessa quanto piuttosto sull'efficacia dell'esecuzione. L'assassino mascherato, la villa isolata, il gruppo di giovani inconsapevoli del pericolo: sono tutti elementi archetipi del genere, mattoncini che nelle mani giuste possono costruire un'esperienza cinematografica tesa e coinvolgente. La domanda che ogni appassionato si pone è se il regista riuscirà a dosare suspense, ritmo e violenza con quella maestria necessaria a far funzionare un horror che vive essenzialmente della sua capacità di creare tensione crescente.



La durata contenuta di 82 minuti rappresenta una scelta interessante, in controtendenza rispetto a molte produzioni horror contemporanee che tendono a dilatare i tempi. Un minutaggio asciutto può rivelarsi un'arma vincente per mantenere alta l'attenzione dello spettatore, evitando tempi morti e concentrando l'azione in una narrazione serrata dove ogni scena contribuisce a costruire l'atmosfera oppressiva. Resta da vedere se Kopis riuscirà a imporsi come un titolo memorabile nel panorama horror italiano o se rimarrà una delle tante proposte di genere che affollano il circuito. Quello che è certo è che il film si candida a soddisfare quel pubblico di appassionati sempre alla ricerca di nuove proposte che sappiano restituire il brivido autentico del cinema di paura, quello fatto di ombre minacciose, maschere inquietanti e villa dove nessuno, davvero nessuno, può sentirsi al sicuro.