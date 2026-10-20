Questo nuovo film horror olandese su Prime Video trasforma una missione di salvataggio in un massacro

Pubblicazione: 20 ottobre alle 13:04

C'è un confine sottile tra l'idealismo e l'orrore. Una linea che separa la missione nobile dalla carneficina, l'atto di liberazione dal delirio vendicativo. È proprio su questo crinale che si muove Macellai, l'horror olandese del 2025 su Prime Video diretto da Martijn Smits, noto anche con il titolo originale Vleesdag e distribuito internazionalmente come Meat Kills. Un film che promette di non lasciare indifferenti, capace di dividere il pubblico tra chi si riconoscerà nella rabbia degli attivisti e chi tremerà davanti alla loro trasformazione in qualcosa di mostruoso. La trama parte da un punto apparentemente familiare per chi segue le cronache contemporanee: Mirthe, giovane membro dell'Animal Army, un gruppo di attivisti per i diritti degli animali, si infiltra di nascosto in un allevamento intensivo di maiali.

La sua missione è documentare gli orrori che si consumano dietro le mura di cemento, filmare le condizioni disumane in cui vivono questi animali, dare voce a chi voce non ha. Ma l'operazione, nata con intenti nobili, degenera rapidamente quando decide di liberare i cuccioli di maiale.. Da un lato c'è Nasha, presumibilmente un altro membro del gruppo, spinto da una sete di vendetta che trascende l'attivismo per sfociare in qualcosa di più oscuro e primordiale. Dall'altro, l'allevatore, un uomo che vede il suo sostentamento e la sua vita minacciati, pronto a difendere con ogni mezzo ciò che considera suo.

Il risultato è una battaglia sanguinosa, un confronto feroce dove le motivazioni etiche si dissolvono nel rosso della violenza. Martijn Smits costruisce il suo film su un terreno scivoloso e provocatorio. L'horror qui non è solo quello viscerale, fatto di sangue e tensione, ma anche quello morale: fino a che punto è giustificabile l'estremismo quando si combatte per una causa giusta? Quando la linea tra vittima e carnefice si confonde, cosa rimane dell'ideale originario? Sono domande che il regista sembra lanciare allo spettatore senza offrire risposte facili, lasciando che sia il pubblico stesso a confrontarsi con il proprio sistema di valori.

La scelta del titolo italiano, Macellai, evoca immediatamente un'immagine di violenza legalizzata, di morte sistematizzata, ma solleva anche la domanda su chi siano davvero i macellai in questa storia. Sono gli allevatori che sfruttano gli animali? Gli attivisti che si macchiano di crimini violenti? O forse il sistema stesso che produce questa dicotomia insanabile? Il titolo inglese Meat Kills gioca invece su un doppio senso efficace: la carne uccide, sia letteralmente che metaforicamente, in un circolo vizioso dove violenza genera altra violenza. Per gli appassionati del genere horror con una vena di cinema impegnato, Macellai potrebbe rappresentare una delle proposte più interessanti e divisive della stagione. Non è un film per chi cerca facili intrattenimenti o jump scare prevedibili.

, quella sensazione che ti accompagna quando un film ha il coraggio di toccare nervi scoperti senza la pretesa di medicarli. Il rischio, naturalmente, è quello di scivolare nella provocazione gratuita o nel giustificare la violenza attraverso la spettacolarizzazione. Ma se Smits riuscirà a mantenere l'equilibrio tra critica sociale e tensione cinematografica,. E in un panorama cinematografico spesso adagiato su formule collaudate, questo rappresenta già un piccolo atto di ribellione.