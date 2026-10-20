Questo nuovo legal drama messicano da 8 episodi ha conquistato Prime Video in soli quattro giorni
Il legal drama messicano con Eugenio Derbez, conquista Prime Video raggiungendo la top 5 globale in soli 4 giorni.
Bastano pochi giorni per capire quando una serie ha colpito nel segno. The Trial, conosciuto in originale come El Juicio, ha debuttato su Prime Video l'11 settembre e in meno di una settimana si è trasformato in un fenomeno streaming che travalica i confini geografici e linguistici. Secondo i dati di FlixPatrol, il legal drama messicano ha raggiunto la quinta posizione nella classifica globale della piattaforma, conquistando la vetta assoluta nel suo paese d'origine e piazzandosi al sesto posto negli Stati Uniti già il 15 settembre.
Man mano che il conflitto si intensifica e i segreti emergono, entrambe le coppie di genitori si trovano a confrontarsi con una domanda terrificante: fino a dove sono disposti a spingersi per proteggere i propri figli? E soprattutto, quando la moralità smette di essere una questione di bianco e nero? Sebbene The Trial sia una storia di finzione, attinge ispirazione da casi reali di persone che si sono scontrate con un sistema legale corrotto e inadeguato. È proprio questa connessione con la realtà a conferire alla serie un peso specifico che va oltre il semplice intrattenimento.
Con soli otto episodi, ciascuno della durata inferiore ai 50 minuti, The Trial è una maratona perfetta per un weekend. Ma cosa guardare dopo aver divorato questa storia di famiglie in guerra e verità sepolte? Il genere del legal drama offre alternative consolidate e amate. Law & Order, il titano indiscusso del genere, si prepara a tornare con la sua ventiseiesima stagione.
Tutti gli otto episodi di The Trial sono disponibili in streaming su Prime Video, pronti per essere scoperti da chi cerca una storia che metta in discussione le certezze morali e sveli quanto sia sottile il confine tra giusto e sbagliato quando in gioco ci sono le persone che amiamo.