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Questo nuovo legal drama messicano da 8 episodi ha conquistato Prime Video in soli quattro giorni

Il legal drama messicano con Eugenio Derbez, conquista Prime Video raggiungendo la top 5 globale in soli 4 giorni.

di Alba Rossi
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Bastano pochi giorni per capire quando una serie ha colpito nel segno. The Trial, conosciuto in originale come El Juicio, ha debuttato su Prime Video l'11 settembre e in meno di una settimana si è trasformato in un fenomeno streaming che travalica i confini geografici e linguistici. Secondo i dati di FlixPatrol, il legal drama messicano ha raggiunto la quinta posizione nella classifica globale della piattaforma, conquistando la vetta assoluta nel suo paese d'origine e piazzandosi al sesto posto negli Stati Uniti già il 15 settembre.

Non è un risultato scontato per una produzione in lingua spagnola, ma The Trial sembra possedere quella formula magnetica che trascende le barriere culturali: una storia universale di potere, giustizia e moralità raccontata con l'intensità drammatica che solo le migliori serie sanno offrire. La trama ruota attorno a un caso che scuote le fondamenta di due famiglie contrapposte. Quando l'erede di una famiglia benestante viene accusato di aver violentato una compagna di classe, si scatena una guerra senza esclusione di colpi. Da una parte c'è chi cerca giustizia, dall'altra chi usa denaro, potere e paura per seppellire la verità.

Man mano che il conflitto si intensifica e i segreti emergono, entrambe le coppie di genitori si trovano a confrontarsi con una domanda terrificante: fino a dove sono disposti a spingersi per proteggere i propri figli? E soprattutto, quando la moralità smette di essere una questione di bianco e nero? Sebbene The Trial sia una storia di finzione, attinge ispirazione da casi reali di persone che si sono scontrate con un sistema legale corrotto e inadeguato. È proprio questa connessione con la realtà a conferire alla serie un peso specifico che va oltre il semplice intrattenimento.

Con soli otto episodi, ciascuno della durata inferiore ai 50 minuti, The Trial è una maratona perfetta per un weekend. Ma cosa guardare dopo aver divorato questa storia di famiglie in guerra e verità sepolte? Il genere del legal drama offre alternative consolidate e amate. Law & Order, il titano indiscusso del genere, si prepara a tornare con la sua ventiseiesima stagione.

Al momento non ci sono annunci ufficiali riguardo a una seconda stagione di The Trial. Tuttavia, visti i numeri che la serie sta registrando a livello globale, non sarebbe sorprendente se Prime Video decidesse di rinnovare il progetto. Del resto, le piattaforme streaming vivono di dati, e quando i dati parlano così chiaramente, le decisioni tendono a seguire di conseguenza.

Tutti gli otto episodi di The Trial sono disponibili in streaming su Prime Video, pronti per essere scoperti da chi cerca una storia che metta in discussione le certezze morali e sveli quanto sia sottile il confine tra giusto e sbagliato quando in gioco ci sono le persone che amiamo.

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