Questo nuovo legal drama messicano da 8 episodi ha conquistato Prime Video in soli quattro giorni

Pubblicazione: 20 ottobre alle 12:43

Bastano pochi giorni per capire quando una serie ha colpito nel segno. The Trial, conosciuto in originale come El Juicio, ha debuttato su Prime Video l'11 settembre e in meno di una settimana si è trasformato in un fenomeno streaming che travalica i confini geografici e linguistici. Secondo i dati di FlixPatrol, il legal drama messicano ha raggiunto la quinta posizione nella classifica globale della piattaforma, conquistando la vetta assoluta nel suo paese d'origine e piazzandosi al sesto posto negli Stati Uniti già il 15 settembre.

Non è un risultato scontato per una produzione in lingua spagnola, ma: una storia universale di potere, giustizia e moralità raccontata con l'intensità drammatica che solo le migliori serie sanno offrire. La trama ruota attorno a un caso che scuote le fondamenta di due famiglie contrapposte.. Da una parte c'è chi cerca giustizia, dall'altra chi usa denaro, potere e paura per seppellire la verità.

Man mano che il conflitto si intensifica e i segreti emergono, entrambe le coppie di genitori si trovano a confrontarsi con una domanda terrificante: fino a dove sono disposti a spingersi per proteggere i propri figli? E soprattutto, quando la moralità smette di essere una questione di bianco e nero? Sebbene The Trial sia una storia di finzione, attinge ispirazione da casi reali di persone che si sono scontrate con un sistema legale corrotto e inadeguato. È proprio questa connessione con la realtà a conferire alla serie un peso specifico che va oltre il semplice intrattenimento.

Con soli otto episodi, ciascuno della durata inferiore ai 50 minuti, The Trial è una maratona perfetta per un weekend. Ma cosa guardare dopo aver divorato questa storia di famiglie in guerra e verità sepolte? Il genere del legal drama offre alternative consolidate e amate. Law & Order, il titano indiscusso del genere, si prepara a tornare con la sua ventiseiesima stagione.





Al momento non ci sono annunci ufficiali riguardo a una seconda stagione di The Trial. Tuttavia,. Del resto, le piattaforme streaming vivono di dati, e quando i dati parlano così chiaramente, le decisioni tendono a seguire di conseguenza., pronti per essere scoperti da chi cerca una storia che metta in discussione le certezze morali e sveli quanto sia sottile il confine tra giusto e sbagliato quando in gioco ci sono le persone che amiamo.