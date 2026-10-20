Una donna si innamora del mostro nel suo armadio: su Prime Video, la commedia più strana del 2026

Pubblicazione: 20 ottobre alle 12:16

Ci sono storie d'amore che nascono in luoghi improbabili: su un treno, in una lavanderia automatica, persino su un'app di incontri. Ma quante volte vi è capitato di sentire di qualcuno che ha trovato l'anima gemella nell'armadio della propria camera da letto? Mostruosamente tuo, in tendenza su Prime Video, è una commedia romantica che stravolge le convenzioni del genere, mescolando elementi fantasy a una riflessione inaspettatamente profonda sulla ricerca dell'identità personale. Diretto da Caroline Lindy e interpretato da Melissa Barrera, nota al pubblico per il suo ruolo nella saga di Scream, il film approda nelle piattaforme streaming nel 2026 con una premessa tanto bizzarra quanto irresistibile. La protagonista Laura sta attraversando uno di quei momenti in cui tutto sembra andare a rotoli: lavoro, relazioni, autostima. La sensazione di non avere più il controllo sulla propria esistenza è qualcosa che molti conoscono bene, quel senso di smarrimento che ti fa guardare allo specchio chiedendoti dove sia finita la persona che eri.





. Non una metafora, non un incubo notturno, ma una creatura reale, tangibile, probabilmente pelosa e decisamente poco convenzionale come interesse romantico. L'incontro tra Laura e questo essere soprannaturale segue la classica dinamica delle commedie romantiche più riuscite: odio a prima vista, scontri, incomprensioni, fino a quando non scatta quella scintilla che nessuno dei due aveva previsto., trasformandosi da rom-com surreale in storia di rivalsa personale. Laura non trova solo l'amore in questo mostro inaspettato, ma attraverso questa relazione impossibile riesce a ritrovare se stessa, a riappropriarsi di quella parte di sé che aveva smarrito nel caos della quotidianità.

La commedia romantica ha sempre navigato tra formula collaudata e bisogno di reinventarsi. Negli ultimi anni abbiamo visto tentativi di svecchiare il genere introducendo protagonisti più complessi, finali meno scontati, dinamiche meno stereotipate. Mostruosamente tuo sembra andare oltre, introducendo un elemento di puro escapismo fantasy che ricorda le fiabe classiche, dove la Bestia aspetta solo di essere compresa per rivelare la sua vera natura. Ma c'è un altro livello di lettura possibile: il mostro nell'armadio come rappresentazione delle nostre paure più intime, di quelle parti di noi stessi che teniamo nascoste proprio come oggetti dimenticati. Accettare il mostro potrebbe significare accettare i propri demoni interiori, fare pace con le proprie fragilità. Una metafora potente, se il film riuscirà a svilupparla senza essere didascalico.



Resta da vedere se Mostruosamente tuo riuscirà a trovare il giusto equilibrio tra i suoi elementi più eccentrici e il cuore emotivo della storia. Il rischio, con premesse così stravaganti, è sempre quello di perdersi nell'assurdità fine a se stessa, sacrificando la credibilità dei personaggi sull'altare dell'originalità a tutti i costi. Ma se Caroline Lindy e il suo cast riusciranno a far funzionare la magia, potremmo trovarci davanti a una di quelle piccole sorprese cinematografiche che nessuno si aspettava. Perché a volte l'amore arriva davvero dai posti più impensabili. Anche dall'armadio.