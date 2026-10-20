Questo film in tendenza su Prime Video è l'horror che ti trascina nell'incubo delle tue colpe più oscure

Pubblicazione: 20 ottobre alle 12:06

Quando la nebbia avvolge le strade deserte e la cenere cade come neve sporca, Silent Hill riprende vita. O forse sarebbe meglio dire: riprende a divorare. Christophe Gans, il regista francese che nel 2006 aveva trasformato il videogioco cult di Konami in un'esperienza cinematografica viscerale, torna nella cittadina maledetta con Return to Silent Hill, in tendenza su Prime Video. Un giorno di anticipo rispetto agli Stati Uniti, quasi a voler rivendicare un primato emotivo per un pubblico che da sempre ha amato gli incubi ben confezionati. Questa volta Gans non si limita a saccheggiare l'immaginario della saga: punta dritto al cuore pulsante della mitologia, Silent Hill 2, il capitolo del 2001 per PlayStation 2 che ha ridefinito il survival horror psicologico. E lo fa con una scelta coraggiosa: non un sequel diretto dei film precedenti, ma una storia autonoma che si colloca nello stesso universo cinematografico. Un reset narrativo che permette di respirare aria nuova pur mantenendo le atmosfere claustrofobiche che hanno reso celebre il franchise.





Quando riceve una misteriosa lettera che sembra provenire proprio da lei, James non può resistere al richiamo. La missiva lo invita a tornare a Silent Hill, e lui parte, spinto da una speranza che sa essere probabilmente vana ma alla quale si aggrappa con la disperazione di chi non ha più nulla da perdere. Arrivato sul posto, però, la città che ricordava non esiste più. È stata trasformata da una forza oscura, avvolta in una nebbia perenne e coperta di cenere. E popolata da creature mostruose.. Come nel videogioco, Pyramid Head torna a essere l'antagonista principale, figura inquietante interpretata da Robert Strange, simbolo vivente del rimorso e del passato che non si può cancellare.

Gans ha confermato che i mostri sono stati portati in scena da ballerini e acrobati con trucco prostetico, proprio come nel primo film, una scelta che conferisce alle creature una fisicità perturbante, lontana dalla fredda perfezione della CGI. La regia di Christophe Gans punta molto sull'aspetto formale: il film è dichiaratamente formalista, con un uso massiccio di droni e barocchismi visivi che strizzano l'occhio all'estetica dei videoclip anni Novanta, dopata e nevrotica. Ma secondo alcune recensioni, questo approccio non sempre convince. La CGI risulta a tratti sfacciata e non all'altezza, e il contenuto psicologico, pur presente, appare meno stratificato di quanto si potrebbe sperare. L'analogia con capolavori del calibro di Allucinazione perversa rimane più un'aspirazione che una realtà concreta.

Return to Silent Hill è il terzo capitolo della saga cinematografica, dopo Silent Hill del 2006 e Silent Hill: Revelation 3D del 2012, ma si distingue per la volontà dichiarata di non essere un sequel diretto. La sceneggiatura, firmata da Gans insieme a Sandra Vo-Anh e William Schneider, riprende la storia di Silent Hill 2 in maniera fedele, almeno nelle intenzioni. L'annuncio ufficiale era arrivato a ottobre 2022, dopo che Gans aveva anticipato nel 2020 la volontà di tornare a esplorare l'universo di Silent Hill con una storia autonoma. Il videogame di riferimento, uscito nel 2001, è diventato un cult assoluto del survival horror, apprezzato per la sua capacità di mescolare azione, tensione e introspezione psicologica. La sua popolarità è esplosa nuovamente nel 2024 con il remake per PlayStation 5 e PC, che ha avvicinato una nuova generazione di giocatori all'incubo di James Sunderland. Questa rinnovata attenzione ha reso il momento perfetto per un adattamento cinematografico, capace di cavalcare l'onda nostalgica dei fan storici e la curiosità dei più giovani.



