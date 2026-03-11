Rapunzel live-action: Madre Gothel sarà interpretata dall'attrice che tutti hanno amato in WandaVision

Pubblicazione: 11 marzo alle 10:05

Rapunzel sta per lasciare cadere nuovamente la sua chioma dorata, questa volta in carne e ossa. Disney ha ufficialmente confermato quello che i fan già sognavano: Kathryn Hahn interpreterà Mother Gothel nel remake live-action di Rapunzel, uno dei film d'animazione più amati della Casa di Topolino.



L'annuncio è arrivato in modo tanto sottile quanto geniale. L'attrice ha modificato la bio del suo profilo Instagram con la frase "mother knows best", citazione iconica del brano cantato dalla villain nel film originale. Un messaggio criptico che i fan più attenti hanno decifrato immediatamente, prima che Walt Disney Studios confermasse ufficialmente la notizia, condividendo un video di Hahn che indossa una maglietta decorata con l'immagine di Gothel.



La scelta non poteva essere più azzeccata. Dopo aver incarnato la strega Agatha Harkness nella serie Marvel WandaVision e nel suo spin-off Agatha All Along, Hahn ha dimostrato di possedere esattamente quel mix di carisma, ironia e inquietudine necessario per dare vita a una delle antagoniste più complesse del catalogo Disney. Gothel non è semplicemente una cattiva monodimensionale: è una manipolatrice psicologica che ha cresciuto Rapunzel come figlia pur tenendola prigioniera, sfruttando i poteri magici dei suoi capelli per mantenersi eternamente giovane.





Il casting di Hahn era stato anticipato da indiscrezioni all'inizio dell'anno, ma la conferma ufficiale ha scatenato un'ondata di entusiasmo sui social. I commenti dei fan definiscono unanimemente la scelta "perfetta", riconoscendo nell'attrice la capacità di bilanciare tenerezza apparente e minaccia sottile che il personaggio richiede.



Il progetto del remake live-action di Rapunzel era stato annunciato per la prima volta a dicembre 2024, con Michael Gracey, regista di The Greatest Showman, coinvolto nella produzione. A gennaio sono stati rivelati i nomi degli altri due protagonisti: Milo Manheim, volto noto ai fan Disney per la saga Zombies, vestirà i panni di Flynn Rider (Eugene), mentre Teagan Croft, conosciuta per il ruolo di Raven nella serie DC Titans, sarà Rapunzel.



Manheim ha parlato apertamente delle sue emozioni in un'intervista a Entertainment Tonight: "Sono nervoso per molte cose, non vi mentirò. Rispetto davvero Flynn e questo film, è uno dei miei preferiti. Sono nervoso perché so che tutti amano Flynn, e sto cercando di fare del mio meglio per soddisfare le aspettative della gente". Parole che rivelano la consapevolezza del peso che porta sulle spalle: sostituire Zachary Levi, la voce originale di Flynn, non è impresa da poco.



Il film d'animazione Rapunzel, uscito nel 2010, rappresentò un punto di svolta cruciale per Disney Animation. Con un incasso mondiale di oltre 592 milioni di dollari, dimostrò che la casa di produzione poteva competere nell'era moderna mantenendo intatto il fascino delle fiabe classiche, modernizzandone però linguaggio e caratterizzazioni. La storia di Rapunzel, tratta dalla raccolta dei Fratelli Grimm, ha conosciuto innumerevoli versioni attraverso libri, musical e serie televisive, ma l'interpretazione Disney è riuscita a conquistare il cuore del pubblico globale grazie al perfetto equilibrio tra avventura, umorismo e romanticismo.



Le riprese del remake dovrebbero iniziare nel corso di quest'anno, anche se Disney non ha ancora comunicato una data di uscita ufficiale. La strategia della casa di produzione di trasformare i propri classici animati in versioni live-action ha dato risultati altalenanti negli ultimi anni: successi planetari come Il Re Leone e La Bella e la Bestia si alternano a progetti meno convincenti come Cenerentola live-action, che ha sollevato perplessità proprio sulla resa delle principesse in formato reale.



Rapunzel rappresenta una sfida particolare perché gran parte della sua magia risiede nell'animazione stessa: i capelli dorati e infiniti di Rapunzel, gli effetti luminosi quando la protagonista canta, le sequenze d'azione visivamente mozzafiato. Tradurre tutto questo in live-action richiederà un uso massiccio di effetti speciali e una regia capace di mantenere quella leggerezza che ha reso il film originale così speciale.



