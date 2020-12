Durante gli impegni stampa per, Paul W S Anderson è tornato a parlare , insieme a ScreenRant, di un suo eventuale ritorno al franchise cinematografico di. La saga, lo ricordiamo, tornerà al cinema con un reboot, le cui riprese sono attualmente in corso in Canada, la cui trama dovrebbe andare a collegarsi in maniera diretta ed esplicita ai primi due capitoli videoludici della IP targata Capcom.

Paul W S Anderson, che in una dichiarazione rilasciata qualche settimana fa durante il panel virtuale del NYCC ammetteva di aver ormai chiuso quel capitolo della sua vita professionale, ha ribadito il concetto anche questa volta, concedendo però un margine di sibillina incertezza:

Sai, penso che dopo sei film, 1,3 miliardi di dollari al box-office e 15 anni di lavoro, sono pronto a indirizzare le mie energie creative verso altro, cosa che ho cominciato a fare. Ma alla domanda “Verrò nuovamente coinvolto nel franchise di Resident Evil?”, come direbbe il leggendario e compianto Sean Connery, “Mai dire mai”

Il cast del reboot di Resident Evil prodotto dalla Constantin Films e diretto da Johannes Roberts (47 Metri) è stato annunciato a inizio ottobre e, al tempo, comprendeva i nomi di Kaya Scodelario, Robbie Amell, Hannah John-Kamen.

Nello specifico Kaya Scodelario sarà Claire Redfield, Hannah John-Kamen sarà Jill Valentine, Robbie Amell sarà Chris Redfield, Tom Hopper sarà Albert Wesker, Avan Jogia sarà Leon S. Kennedy, Donal Logue sarà Brian Irons e Neal McDonough sarà William Birkin. Come noto, questa nuova iterazione cinematografica della celeberrima IP Capcom sarà più direttamente basata sugli eventi raccontati dai primi capitoli della saga contrariamente a quanto avvenuto con le pellicole campioni d’incasso interpretate da Milla Jovovich.

Allo stato attuale delle cose sappiamo solo che la storia sarà ambientata “nel 1998, durante una fatale notte a Raccoon City”. Anche in questo caso, si tratta di un riferimento al primo videogioco, uscito nel 1996 e ambientato il 24 luglio 1998.

