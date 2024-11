Ridley Scott sull'addio di Quentin Tarantino al cinema: "Non ci credo, sta' zitto e dirigi un altro film!"

Pubblicazione: 11 novembre alle 10:16

È da tempo che Quentin Tarantino dice che il prossimo sarà il suo ultimo film. Al momento non è chiaro di quale film si tratterà dopo il caso The Movie Critic, ma intanto c'è un regista che non crede alle intenzioni di Tarantino.

Si tratta di Ridley Scott, che ha ammesso in maniera molto chiara che non crede alla storia dell'ultimo film di Tarantino. "Non ci credo". Secondo Scott, se ami qualcosa e sei bravo, potrai anche decidere di fermarti, ma poi decidi di tornare sui tuoi passi.

"È esattamente così e non credo a quelle caz*ate" ha commentato. "Sta' zitto e dirigi un altro film. Quentin ha scritto alcune cose per mio fratello, andavano molto d'accordo, ma non so se ci siamo mai incontrati".

L'ultima fatica di Ridley Scott,Il gladiatore 2, uscirà al cinema il prossimo 14 novembre.