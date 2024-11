Rivals, il produttore di Wolf Hall non avrebbe realizzato la serie: "Creare distrazione non è una mia ambizione"

Pubblicazione: 09 novembre alle 17:00

Il produttore di Wolf Hall, Sir Colin Callender, ha spiegato perché non avrebbe mai realizzato Rivals, la serie tratta dai romanzi di Jilly Cooper che è disponibile su Disney+.

Il fatto che qualcosa abbia successo non è necessariamente l'unico criterio per cui giudicherei se si tratta di qualcosa che vorrei fare oppure no. Cosa cerco in uno show? C'è una grande idea che la sostiene, che la rende rilevante e interessante per un pubblico contemporaneo? Ha qualcosa da dire?

Durante un evento del Broadcasting Press Guild che si è svolto a Londra, Callender ha spiegato:

Le emozioni espresse e le situazioni raccontate sono veritiere? Intrattengono? O sono basati su cliché? Tutte quelle sono le domande che farei per realizzare uno show e rappresentano il motivo per cui non realizzerei uno show come Rivals.

I motivi del produttore di Wolf Hall

Il produttore ha aggiunto:

Callender ha quindi offerto la sua spiegazione sul motivo per cui gli intrighi sentimentali e politici di Rivals sono riusciti a conquistare il pubblico:

C'è il desiderio di distrarsi dagli eventi della vita reale. Non sono certo che ci sia più qualcosa di sorprendente. Non considero distogliere lo sguardo un'ambizione.

Dominic Treadwell-Collins, in precedenza, ha svelato come fosse stato difficile riuscire a ottenere il sostegno al suo progetto di portare sugli schermi la storia di Rivals:

Ho incontrato, alcuni anni fa, BBC e ITV e quando ho detto: 'Sareste interessati a qualcosa come Jilly Cooper?' mi guardavano come se avessi scoreggiato. C'è un approccio snob nei suoi confronti. Nel corso della mia carriera ho continuato a citare Jilly e tutti ridevano e mi prendevano in giro.