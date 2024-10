Rivals: il trailer italiano della serie tratta dai romanzi di Dame Jilly Cooper

Pubblicazione: 02 ottobre alle 17:10

Disney+ ha diffuso il trailer di Rivals, l’adattamento delle storie di Dame Jilly Cooper, che debutterà in streaming il 18 ottobre.

La serie in otto episodi, ambientata tra i drammi, gli eccessi e gli scioccanti comportamenti dell’élite sociale assetata di potere nell’Inghilterra degli anni '80, si tuffa a capofitto nello spietato mondo della televisione indipendente del 1986.

Il team che ha realizzato lo show

Rivals è interpretato da Alex Hassell (Macbeth, The Boys) nel ruolo di Rupert Campbell-Black, David Tennant (Doctor Who, The Thursday Murder Club) nei panni di Lord Tony Baddingham, Aidan Turner (Poldark, The Suspect) in quelli di Declan O’Hara e Bella Maclean nel ruolo di Taggie O’Hara, insieme a Danny Dyer (EastEnders, The Football Factory), Katherine Parkinson (Humans, Here We Go), Nafessa Williams (Black Lightning, Whitney - Una voce diventata leggenda), Emily Atack (The Emily Atack Show, The Inbetweeners) e Victoria Smurfit (Bloodlands, C’era una volta). Tra i protagonisti della serie ci sono anche Catriona Chandler (Pistol, Enola Holmes 2), Oliver Chris (The Crown, Trying), Rufus Jones (W1A, Home), Lisa McGrillis (Maternal, Mum), Luke Pasqualino (Skins, Shantaram), Claire Rushbrook (Sherwood, Ali & Ava) e Gary Lamont (Boiling, Outlander).

Rivals è prodotta da Happy Prince, parte di ITV Studios. La serie è scritta da Dominic Treadwell-Collins e Laura Wade insieme alla crew di sceneggiatori che comprende: Sophie Goodhart (The Baby, Sex Education), Marek Horn (Wild Swimming, Octopolis), Mimi Hare e Clare Naylor (Un marito di troppo), Dare Aiyegbayo (The Dumping Ground,EastEnders), Kefi Chadwick (Looted, Avoidance). Tray Agyeman è shadow writer nell'episodio 6 e Sorcha Kurien Walsh (The Pink Pill) è staff writer. La direttrice del casting è Kelly Valentine Hendry (Bridgerton, The Last Kingdom, Kaos).

Il lead director è il candidato ai BAFTA Elliot Hegarty (Ted Lasso, Cheaters, Trying), che ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo per gli episodi 1-4. Eliza Mellor (Il villaggio dei dannati, Dietro i suoi occhi, Poldark) è la produttrice della serie. Anche Dee Koppang O'Leary (The Crown) e Alexandra Brodski (Somewhere Boy) dirigono gli episodi.